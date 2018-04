Wundersame Metamorphose

Es ist eine Veranstaltung, die in Bad Wurzach mit Spannung erwartet wird: Die Bürgermeisterkandidaten treffen heute Abend in einer Podiumsdiskussion aufeinander. Die „Schwäbische Zeitung“ hat zur Gesprächsrunde geladen. Die Veranstaltung wird ab 19.30 Uhr live an dieser Stelle im Videostream übertragen.

Auf der Bühne des Kursaals werden Alexandra Scherer, Joachim Schnabel, Marcel Melchiors, Günter Beer und Steffen Deutschenbauer Platz nehmen.