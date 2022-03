Weiter mit G8 oder Rückkehr zu G9? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Die Arbeitsgemeinschaften der gymnasialen Elternbeiräte (ARGE) in Baden-Württemberg hatte vor rund einem Jahr Eltern mit mindestens einem Kind am Gymnasium befragt, ob diese sich eine Abkehr des G8 wünschen. Die Antwort damals: Über 90 Prozent hoffen auf das neunjährige Gymnasium.

Auch eine aktuelle Forsa-Umfrage sprechen sich 91 Prozent der Eltern in Baden-Württemberg für G9 aus. Auf die Frage nach acht- oder neunjährigem Gymnasium wünschten sich nur 6 Prozent der Eltern ein ausschließliches G8, 62 Prozent ein ausschließliches G9 und 29 Prozent würden eine Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 ermöglichen.

„Die Landespolitik muss endlich die Konsequenzen aus dieser deutlichen Positionierung der Eltern aller Schulformen ziehen und zusätzliche G9-Angebote an den Gymnasien schaffen“, fordert Ralf Scholl, der Landesvorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg.

Schülerinnen und Schüler, Eltern und auch zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer bemängeln bis heute den enormen Leistungsdruck durch G8, unangepasste Lehrpläne sowie ein Mangel an Zeit für außerschulische Beschäftigungen der Kinder und Jugendlichen in Sport- oder Musikvereinen.

Schwäbische.de möchte Ihnen – unseren Leserinnen und Lesern – zu spannenden oder streitbaren Themen ein spezielles Forum bieten, um Ihre Meinung zu sagen.

Wir haben dazu unsere Leserinnen und Leser gefragt: Gymnasien - Wünschen Sie sich G9 zurück?

Hier ein Auszug an Antworten:

Das, was Spaß macht, muss oft auf der Strecke bleiben.

Franz S.: Unbedingt G9! Ich unterrichte selbst am Gymnasium Fremdsprachen. Bei dem enormen Stoff reduziert sich alles auf reine Grammatikvermittlung und Durchpeitschen und das, was Spaß macht, muss oft auf der Strecke bleiben. Außerdem sind die 17-jährigen Abiturienten deutlich unreifer, in vielerlei Hinsicht.

Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, auch in Baden-Württemberg G9 wieder einzuführen.

Alexandra B.: Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, auch in Baden-Württemberg G9 wieder einzuführen. Es ist mir unerklärlich, dies nun sogar noch nach der Corona-Pandemie, die wohl nachweislich zu Defiziten bei den Schülerinnen und Schülern führte, abzulehnen. Möglicherweise liegt im Mangel an Lehrkräften die Ursache, dass man am G8 festhalten möchte. Die Folge des Lehrermangels scheinen teilweise auch größere Klassen an den Gymnasien zu sein - was die Lernsituation der Schülerinnen und Schüler nicht verbessert. Wenn man dann noch sieht, dass zum Beispiel während der Elternzeit eines Lehrers der Unterricht in seinem Fach in Stillarbeit umgewandelt wird, stimmt einen das nicht optimistisch. Selbstverständlich sollen auch die Lehrer anlässlich ihrer Vaterschaft Elternzeit nehmen können - aber es sollte nicht zu weiteren Lasten der Schülerinnen und Schüler passieren. Abschließend: Ja, bitte wieder schnellstmöglich G9 einführen. Schon vor Corona wäre das aus meiner Sicht angebracht gewesen.

Den Unterschied beim Leistungsdruck sehe ich nicht zwischen G8 und G9.

Eugen O.: G8! Die Kinder sind zum Glück schon im Gymnasium und können hoffentlich mit G8 abschließen. Das dämliche Wahlgeschenk in Bayern mit der überhasteten Rolle rückwärts zu G9 ohne Änderung der größten Nachteile von G8, zum Beispiel die zweite Fremdsprache in der 6. Klasse, hätte uns am alten Wohnort getroffen. Dann lieber in Baden-Württemberg mit G8. Unsere Kinder haben sehr zeitaufwändige Freizeitbeschäftigungen, es funktioniert gut. Den Unterschied beim Leistungsdruck sehe ich nicht zwischen G8 und G9. Gymnasium ist immer Bulimielernen, egal in welcher Länge.

Die Stundenpläne sind voller, die Kinder haben weniger Freizeit und dafür mehr Druck.

Davide M.: Ganz klar G9. Es gibt meines Erachtens keinen triftigen Grund, warum die Schüler zwangsweise das Abitur in acht Jahren durchführen sollen. Die Stundenpläne sind voller, die Kinder haben weniger Freizeit und dafür mehr Druck. Und das, um mit 17 das Abitur zu haben. Warum sollte man den Kindern nicht die Zeit geben, ihr Abitur in Ruhe zu machen und sich auch noch persönlich weiterzuentwickeln?

Mit G8 ist nur ein Jahr früher klar, dass man noch nicht weiß, was man wirklich machen will.

Ingo T.: Selbst habe ich im letzten Jahrtausend das G9 besucht. Sehe bei unseren beiden Kindern, die aktuell das G8 inklusive der Corona-Herausforderungen besuchen, aktuell keinen Mehrwert für das verkürzte Gymnasium. Bei dem exorbitanten Angebot an Studiengängen heutzutage wissen die 17- oder knapp 18-jährigen Abiturientinnen und Abiturienten heute sicher nicht besser als wir damals, was nun die nächsten Schritte sind. Vielmehr ist nur ein Jahr früher klar, dass man noch nicht weiß, was man wirklich machen will. Dafür hat man sich aber als G8-Absolvent zusätzlicher Lernstoffverdichtung inkl. Stress und Plackerei ausgesetzt - wofür? Meiner Ansicht nach muss G9 wieder der Standard sein und wer will, kann ab Klasse 7 zum Beispiel den G8-Weg einschlagen. 90 Prozent der befragten Eltern haben sich hier sicher nicht geirrt in der Einschätzung ihrer G8-Kinder.

Wir haben unsere Söhne nach der 10. Klasse vom 8-Jährigen auf ein wirtschaftliches beziehungsweise technisches Gymnasium wechseln lassen.

Carmen K. via Facebook: Wir haben unsere Söhne nach der 10. Klasse vom 8-Jährigen auf ein wirtschaftliches beziehungsweise technisches Gymnasium wechseln lassen, um ihnen ein weiteres Jahr zu ermöglichen. Und es hat beiden gutgetan!

G9, gebt den Kindern ihre Kindheit und Jugend zurück.

Klausveeser via Instagram: G9, gebt den Kindern ihre Kindheit und Jugend zurück, sodass sie ohne Zeitdruck sich im Musikverein und Sportverein engagieren können oder sonstigen Hobbys nachgehen können.

Wissen alleine reicht nicht, es braucht auch eine Persönlichkeitsbildung.

Mosch 81 via Instagram: Ganz klar G9, dadurch haben die jungen Menschen noch ein Jahr Zeit zu reifen und dann ins Studium zu gehen. Wissen alleine reicht nicht, es braucht auch eine Persönlichkeitsbildung.

Es reicht meiner Meinung nicht, einfach auf G9 umzuschwenken

Sonni_side via Instagram: Es reicht meiner Meinung nicht, einfach auf G9 umzuschwenken. Das Schulsystem müsste in vielen Bereichen neu gedacht werden. Das fängt mit kompetenter Nutzung von digitalen Medien an und hört bei überfrachteten Lehrplänen auf.

Die persönliche Reifung geht da unter.

Karensgaerten via Instagram: Mit G8 sind die Kinder jeweils über Wochen im Dauerlauf. Das ist hart in den jüngeren Klassen. Und alles, damit sie noch nicht mal erwachsen ins Berufsleben stolpern. Die persönliche Reifung geht da unter.

Meinetwegen G10, mit einer guten Vorbereitung aufs Berufsleben und Studium.

Gaggelesbesch via Instagram: G9 auf jeden Fall. Meinetwegen G10, mit einer guten Vorbereitung aufs Berufsleben und Studium, mit viel Zeit in Berufspraktika in sämtlichen Bereichen.