Wohnen wird immer teurer

Teure Mieten, angespannte Wohnungsmärkte: Die Bundesregierung will jetzt gegensteuern und plant eine Neubau-Offensive gegen Wohnungsmangel. „Jeder, der eine Wohnung sucht, soll auch eine bezahlbare finden“, erklärte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Für heute hat Hendricks zu einem Spitzentreffen mit Ländern, Kommunen, Bau- und Wohnungswirtschaft eingeladen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Debatte.

Wie haben sich die Mieten in den letzten Jahren entwickelt?

Wohnen ist in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Seit 1995 sind die Kaltmieten im Schnitt um 23,5 Prozent gestiegen. Die Differenzen zwischen den durchschnittlichen Bestands- und Marktmieten beträgt laut Bundesregierung in manchen Städten mehr als 35 Prozent. Spitzenreiter ist laut Justizministerium Regensburg mit 36 Prozent Abstand, danach folgen Münster mit 34 Prozent und Heidelberg mit 32 Prozent. In den sieben größten Städten ist das Mietniveau zwischen 2008 und 2013 im Schnitt um knapp 26 Prozent gestiegen, in Berlin um 36,5 Prozent, im Hamburg um 26,8 Prozent, in München um 19,9 Prozent und in Stuttgart um 18,4 Prozent.

Wie viel Wohnraum fehlt in Deutschland?

„Der zunehmende Wohnungsneubau reicht noch nicht aus, die gestiegene Nachfrage zu decken. Hinzu kommt, dass sich in den letzten Jahren ein Nachholbedarf aufgebaut hat“, heißt es in einer aktuellen Aufstellung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Demnach müssten in den nächsten vier Jahren mindestens eine Million Wohnungen neu gebaut werden. Nach einem historischen Tief im Jahr 2009 mit nur noch 160 000 Fertigstellungen gab es im vergangenen Jahr 270 000 Baugenehmigungen und circa 215 000 Fertigstellungen.

Was plant die Bundesregierung im Einzelnen?

Bundesbauministerin Hendricks setzt auf einen Vier-Punkte-Plan: Investitionen in den Neubau, Modernisierung von Wohnungen, mehr sozialen Wohnungsbau durch die Länder und eine bessere Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bei den Wohnkosten. Zuletzt hatte die SPD-Politikerin eine Erhöhung des Wohngeldes zum 1. April angekündigt. Außerdem bereitet Schwarz-Rot gerade das Gesetz zur geplanten Mietpreisbremse vor.

Wie stark dürfen Mieten in Zukunft noch steigen?

„Bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen darf die zulässige Miete höchstens auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich zehn Prozent steigen“, heißt es im Entwurf des Bundesjustizministeriums zur Mietpreisbremse, der im August vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden soll. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird normalerweise anhand des jeweiligen Mietspiegels festgestellt.

Soll die Mietpreisbremse überall in Deutschland gelten?

Die Mietpreisbremse soll nur auf besonders angespannten Wohnungsmärkten zur Anwendung kommen. Diese sollen nicht vom Bund, sondern von den Ländern per Rechtsverordnung ausgewiesen werden. Laut Entwurf wird davon ausgegangen, dass rund vier Millionen der rund 21 Millionen Mietwohnungen in Deutschland auf „angespannten Märkten liegen“.