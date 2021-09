Wohnen, mobiles Arbeiten, Kitaplätze: Das versprechen die Parteien in ihren Programmen

Die Mietpreise steigen nach wie vor, Kinderbetreuungsplätze sind knapp und während der Coronakrise hat sich das mobile Arbeiten etabliert. Wir haben in den Wahlprogrammen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, nachgeschaut, was ihre Pläne sind und sechs Aspekte herausgegriffen.

Eines der drängendsten Probleme, die die neue Bundesregierung weiter angehen muss, ist der Kampf gegen den Klimawandel. Alle Parteien im Bundestag bis auf die AfD bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen und streben Klimaneutralität an.

Solarzellen auf jedem Dach?

Dazu gehört auch der Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben uns die Pläne von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und AfD für den Ausbau der Photovoltaik näher angeschaut:

So wollen die Parteien für mehr Kitaplätze sorgen

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt, doch die Angebot sind nach wie vor zu knapp. Laut einer Studie des Instituts für Deutsche Wirtschaft fehlten im vergangenen Jahr 342.000 öffentlich geförderte Betreuungsplätze. Das wollen die für mehr Kitaplätze tun:

Was tun gegen steigende Mietpreise?

Vielerorts steigen die Mietpreise. beim Umzug in eine andere Stadt, stellt sich oft die Frage, ob man überhaupt bezahlbaren Wohnraum findet. Hier die Vorhaben der Parteien hinsichtlich Mieten und Wohnen:

Ideen, um Leerstände zu vemeiden und zu nutzen

Beim Thema Wohnen aber auch beim Blick auf lebendige Innenstädte spielt die Nutzung von leerstehenden Gebäuden eine Rolle. Mit diesen Ideen wollen die Parteien gegen Leerstand vorgehen:

Flugtaxi oder Bus - Diese Ideen gibt es für den ländlichen Raum

Ohne Auto geht es einfach nicht - dieser Satz ist vor allem auf dem Land in verschiedenen Variationen immer wieder zu hören. Denn häufig fehlt eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Fast alle Parteien haben dem Aspekt Mobilität im ländlichen Raum einen Abschnitt in ihrem Wahlprogramm gewidmet:

Anspruch auf Homeoffice ja oder nein?

Auch nach der Coronakrise können sich laut Umfragen viele Menschen vorstellen weiterhin von zuhause aus zu arbeiten. Das Thema Mobiles Arbeiten hat in fast alle Wahlprogramme Eingang gefunden:

