Wohl keine Siegesparade: Putins Triumph fällt aus

In Moskau gilt es als sicher, dass der Kreml die Siegesparade am 9. Mai wegen des Coronavirus verschiebt. Für Wladimir Putin eine bittere Entscheidung.

Schon am Mittwoch hatten drei Veteranenverbände sich mit der Bitte an den Präsidenten gewandt, die Militärparade in Moskau wegen des Coronavirus zu verschieben. Am Donnerstag berichteten nun die Staatsagentur Interfax und das Nachrichtenportal RBK unter Berufung auf kremlnahe Quellen, man wolle diese Verschiebung bis Ende der Woche offiziell verkünden. Putin-Sprecher Dmitri Peskow sagte, wenn und sobald diese Entscheidung falle, werde der Präsident sie bekannt geben.

Putin steht offenbar vor einer der bittersten Entscheidungen seiner Karriere. 75 Jahre nach der Kapitulation Nazideutschlands am 9.Mai sollte der Sieg besonders prunkvoll gefeiert werden, mit Paraden, Volksfesten, Prozessionen und Feuerwerken im ganzen Land. Die traditionelle Heerschau auf dem Roten Platz gilt als zentrales kriegerisches Ritual der Festlichkeiten. „Jeder weiß“, sagt der Moskauer Militärexperte Alexander Golz der „Schwäbischen Zeitung“, „wie wichtig sie für Putin ist.“

Der Oppositionspolitiker Dmitri Gudkow erklärte, der 9. Mai sei für alle Russen ein Tag der Einigkeit. „Und darüber schwebt der Staatschef, der alle politischen Dividenden kassiert und darauf nicht verzichten will.“

15000 Soldaten, 375 Fahr- und Flugzeuge, brandneue Schützenpanzerwagen, Flammenwerfer, Raketen- und Artilleriesysteme sollen paradieren. „Dem russischen Publikum will Putin sich und sein Gefolge als Nachfolger der siegreichen Sowjetfeldherren präsentieren“, sagt Golz. „Dem Ausland will er zeigen, dass Russland den Supermachtstatus der UdSSR geerbt hat.“

Auch kleinere ausländische Einheiten sind eingeladen, ebenso fast alle internationalen Spitzenpolitiker. Gäste wie Macron oder Steinmeier eigneten sich bestens, um zumindest Russlands Öffentlichkeit glauben zu machen, die Welt erkenne Putin Führungsanspruch an, zumindest was die Interpretation des Zweiten Weltkriegs angeht.

Putin wirft Ost- und Westeuropa vor, sie wollten die Kriegsgeschichte umschreiben. Er selbst verteidigte schon im Januar den deutsch-sowjetischen Pakt von 1939 und den gemeinsamen Angriff auf Polen lautstark, beschimpfte einen damaligen polnischen Diplomaten als „antisemitisches Schwein“. Aber die Pandemie erstickte die Debatte, auch ein groß angekündigter Artikel Putins über den Weltkrieg erschien nicht. Und die Parade kann nun auch nicht mehr als triumphaler Schlusspunkt eines von Wladimir Putin gewonnenen Historikerkriegs herhalten

Putin kann sich auf dem Roten Platz auch nicht als politischer Souverän Russlands feiern lassen. Die für April geplante Abstimmung über die Verfassungsänderungen, die ihm nach 2024 erneut erlauben, Präsident zu werden, musste man wegen des Coronavirus schon auf unbestimmte Zeit verschieben. Auch bitter für den 67-Jährigen: Nach dem 75. Jahrestag folgt als nächster wirklich runder Anlass für eine epochale Siegesfeier der 100. Jahrestag, bis 2045 müsste Putin noch fünf Präsidentschaftswahlen gewinnen.

Aber der Kreml will die Zeremonie in diesem Jahr auf jeden Fall nachholen. Nach russischen Medienberichten diskutiert man vor allem zwei Termine: Den 24. Juni, den Tag, an dem 1945 Stalin die erste Siegesparade abnahm. Oder den 3. September, er soll in Russland künftig als Datum des Weltkriegsendes begangen werden.

Beide Termine haben Pferdefüße. Der 24. Juni liegt sehr nah am 22. Juni, an dem nach Moskauer Zeitrechnung die Wehrmacht 1941 die UdSSR überfiel, im vaterländischen kollektiven Gedächtnis eher katastrophale Tage. Dazu ist ungewiss, ob die Seuche bis dahin unter Kontrolle ist.

Andererseits sprechen sich selbst kremlnahe Menschenrechtler dagegen aus, den 3. September zum „Tag des Kriegsruhms“ zu erklären: 2004 kam es am 3. September nach einer Geiselnahme in einer Schule im nordkaukasischen Beslan zu einem Blutbad, bei dem mehrere hundert Kinder umkamen. Wirklich fulminant wird Putins Siegesfest diesmal wohl nicht.