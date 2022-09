Wofür der Staat Geld zur Verfügung stellt

Wer sich die Klagen von Wohlfahrtsverbänden und Tafelläden in Erinnerung ruft, mag es kaum glauben: Seit Jahren gibt der Bund in etwa die Hälfte seines gesamten Haushalts für die „soziale Sicherung“ aus – dazu gehören unter anderem Ausgaben für Rentner, Arbeitslose und fürs Kindergeld. Den größten Anteil an den Sozialausgaben hat das Ministerium für Arbeit und Soziales von Hubertus Heil (SPD). Ihm stand in diesem Jahr ein Budget von 161,1 Milliarden Euro zur Verfügung, 2023 sollen es rund 163,3 Milliarden Euro sein. Zum Vergleich: Für das Entwicklungsministerium waren 2022 rund 12,4 Milliarden Euro Ausgaben vorgesehen.

Wer sich fragt, warum die Sozialausgaben in Deutschland stetig steigen, muss nur einen Blick auf die Gesellschaft werfen. Die Menschen in Deutschland werden immer älter, dementsprechend wachsen die Ausgaben für die Altersbezüge. Das Arbeitsministerium wird 2023 an die Rentenversicherung voraussichtlich 112,4 Milliarden Euro zuschießen. Weitere knapp neun Milliarden sind für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geplant.

Aber auch die Krisen der vergangenen Jahre haben die Ausgaben für Soziales in die Höhe getrieben – ein Beispiel dafür ist das Kurzarbeitergeld, das seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland an Unternehmen bezahlt wurde, um Arbeitsplätze zu erhalten. Ökonomen beklagen, dass inzwischen mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts (33,6 Prozent in 2020) für Soziales ausgegeben werde. Die Hilfspakete, mit denen die Bundesregierung die Folgen der Energiekrise und Inflation abschwächen will, werden diese Entwicklung weiter vorantreiben.

An zweiter Stelle als Einzelressort im Bundeshaushalt wird 2023 das Verteidigungsministerium stehen (50,1 Milliarden Euro). Das Gesundheitsministerium, das 2022 wegen Corona diese Position einnahm, soll wieder mit deutlich weniger Geld auskommen – 22,1 statt 64,4 Milliarden Euro. Das Bauministerium von Klara Geywitz bekommt 2023 rund fünf Milliarden Euro. Davon sollen rund 1,3 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau fließen. Geywitz hat es sich zum Ziel gesetzt, dass in Deutschland 400 000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden, davon 100 000 als öffentlich geförderte.