Die Bundeswehr mobilisiert Tausende weitere Soldaten, um beim Kampf gegen die heftige vierte Corona-Welle zu helfen. Bis zum kommenden Dienstag wird das Kontingent auf dann 12 000 Soldaten aufgestockt: Oberst im Generalstabsdienst Armin Schaus, der Leiter der Abteilung Einsatz im Kommando Territoriale Aufgaben koordiniert den Einsatz der Bundeswehr im Zuge der Corona-Amtshilfe und sagt: „Wir stellen die Durchhaltefähigkeit des Gesundheitswesens vor Ort sicher.“

Herr Oberst, wir sind mitten in der vierten Corona-Welle. Wie bereiten Sie sich auf die Entwicklung der kommenden Wochen vor?

Wir haben ein Wellenmodell entwickelt, mit dem wir mit Blick auf unsere Nachbarländern die Entwicklung der Infektionen mitverfolgen. Das Ganze ist im Mittelmeerraum erstmalig mit belastbaren Daten aufgenommen worden. Die Corona-Welle breitete sich über den Balkan in die EU aus und kam nach Rumänien, dann nach Bulgarien. Dort waren wirklich hohe Inzidenzen, das Gesundheitssystem ist dort deutlich in die Knie gegangen ist. Zuletzt war die Welle in Österreich mit einer bundesweiten Inzidenz von über 900.

Ihre Beobachtung für Deutschland?

Dann ist die Welle nach unserer Bewertung in zwei Richtungen in Deutschland eingetreten. Die eine Richtung kam über den ostbayrischen Bereich, also übers Garmisch-Partenkirchener-Land. Und die zweite Welle ist über Tschechien nach Sachsen eingetreten und hat dort wirklich deutlich massive Inzidenzen nach sich gezogen.

Ist ein Ende in Sicht?

Wir glauben nicht, dass wir schon das Ende der vierten Welle sehen. Auch in den letzten Infektionswellen haben wir beobachtet, dass nach einem Plateau oder einem kurzen Rückgang die Zahlen doch wieder stärker geworden sind. Ich glaube also, dass wir nach wie vor mittendrin in der Welle sind. Das macht sich auch am Umfang der Amtshilfeersuchen deutlich bemerkbar.

Wie viele Männer und Frauen sind im Einsatz?

In der großen Fläche kann nur mit viel Personal unterstützt werden, wobei wir die Zahlen, die wir in der letzten Hochinzidenzphase noch nicht erreicht haben. Mittlerweile sind fast 2500 Soldatinnen und Soldaten wieder zur Kontaknachverfolgung im Einsatz. Aktuell sind sie in über 200 Gesundheitsämtern tätig. Über 800 Kräfte sind in 57 Krankenhäusern und ebenfalls über 800 Kräfte in über 100 Impfzentren eingesetzt. Schwerpunkte sind in Bayern mit 1700 Kräften, Sachsen mit 480 und Nordrhein-Westfalen mit 570. Derzeit unterstützt die Bundeswehr mit 5900 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Amtshilfe in 14 Bundesländern.

Auf welchen Personalansatz bereiten Sie sich vor?

Falls das Wellenmodell so rasant weiter steigt, gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach Amtshilfe noch höher wird. Die steigende Tendenz stellen wir seit Wochen fest. Unverändert stellen wir diese Kräfte weiter bereit.

Welche Entwicklung erwarten Sie?

Die Bundeswehr hat in den vergangenen 21 Monaten der Beteiligung an der Pandemiebekämpfung den Kräfteansatz wiederholt bedarfsgerecht angepasst. Derzeit erfolgt die weitere Erhöhung des Kräftekontingents Bis zum 7. Dezember stehen dann bis zu 12 000 Soldatinnen und Soldaten sowie auch zivile Angehöriger der Bundeswehr für die Amtshilfe zur Verfügung. Lageabhängig sind im Dezember weitere Anpassungen möglich.

Haben Sie konkrete Zahlen?

Wir haben ein Kontingent wie zu Beginn der Corona-Pandemie, das immer wieder angepasst worden ist. Wir haben damals mit 12 000 Kräften angefangen, das ging dann hoch auf 20 000. Als ein Auftrag aus dem Kanzleramt für die Alten- und Pflegeheime Anfang des Jahres kam, sind wir auf 25 000 hochgegangen. Ab Mitte dieses Jahres, als die Nachfrage doch deutlich nach unten ging, ist das Kontingent auch immer weiter abgeschmolzen. Das war richtig, damit die Soldaten wieder in ihre Ausbildung gehen konnten.

Wieso benötigen die Gesundheitsämter auch nach 18 Monaten die Bundeswehr zur Pandemiebekämpfung?

Ich glaube, dass der zivile Bereich sich in großen Teilen schon aufgestellt hat, um zu unterstützen. Wir verzeichnen lange nicht mehr in dem Maße die Anfragen, wie wir das in den anderen Hochinzidenzphasen hatten. Entweder stellt sich die Frage des Bedarfs nicht, ob überhaupt diese Unterstützung notwendig wird. Oder aber die Behörden selber haben sich selber in der Sommerphase geholfen. Ich glaube eher Zweiteres: Es war ja absehbar, dass eine Welle kommt - die Höhe hat wohl alle überrascht. Trotzdem reicht es in vielen Bereichen nicht aus, so dass die Amtshilfe bei der Bundeswehr angefragt wird.

Welche Schwerpunkte haben Sie?

In den Hochinzidenzgebieten erkennen wir deutlich die Unterstützung für Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime, in denen es massive Infektionszahlen beim Personal gibt. Das ist in manchen Räumen wirklich so stark, dass die Grundversorgung selber nicht mehr sichergestellt werden kann.

Wie differenzieren Sie die Anträge?

Zwei verschiedene Anfrageersuchen erreichen uns: nach Sanitätspersonal und nach „Helfenden Hände“, also Soldaten ohne eine besondere Qualifikation.

Wo wird Sanitätspersonal benötigt?

Die Bundeswehrkrankenhäuser werden deutlich mehr Intensivbetten anbieten und dann im ohnehin angemeldeten Bettenplan der Landkreise oder der Gebietskörperschaften noch mehr Kapazitäten bereitstellen. Und dafür wird viel Sanitätspersonal aus den Regimentern in die Bundeswehrkrankenhäuser gebracht, um diese Kapazitäten zu unterstützen.

Und die „Helfenden Hände“?

„Helfende Hände“ bieten eine gute Unterstützungsmöglichkeit auf den Normalstationen, um hier Tätigkeiten wie Tabletts abzuräumen, Essen zu verteilen oder vergleichbare Arbeiten, für die man wirklich keine zwingende pflegerische Ausbildung braucht, zu unterstützen. Die „Helfenden Hände“ geben den Pflegekräften Luft, damit sie zum Beispiel auf die Covid-Station oder die Intensivstation wechseln können. So stellen wir die Durchhaltefähigkeit dieser Station oder des Gesundheitswesens vor Ort sicher.

Generalleutnant Martin Schelleis hatte im Februar angemahnt, dass der Bundeswehreinsatz begrenzt sein müsse: Ausbildung und Einsatz seien vorrangig. Nun sind Sie wieder gefragt. Wie ist die Stimmung unter Ihren Soldatinnen und Soldaten?

Gut, denn sie werden gebraucht. Wir haben so viele positive Rückmeldungen aus den Landkreisen oder aus den Einrichtungen selber: Sie danken und sind froh, dass die Bundeswehr wieder unterstützt. Vor allen Dingen schnell unterstützt, durchhaltefähig unterstützt.

Und die Bedenken von General Schelleis?

Die Auslandseinsätze selber sind unverändert die Priorität Nummer eins. Die multinationalen Verpflichtungen, die wir haben, auch in Richtung der Nato, sind zu erfüllen. Andere Maßnahmen fallen einfach aus oder werden verschoben. Man muss bei den Laufbahnlehrgängen aufpassen. Wir dürfen es bei Soldaten nicht zu Laufbahnnachteilen kommen lassen, nur weil sie Amtshilfe leisten. Das ist ein Teil unserer Fürsorge den Kameraden gegenüber.

Weihnachten steht vor der Tür. Auf welche Einschränkungen müssen sich Soldatenfamilien einstellen?

Die Soldaten, die für die Amtshilfe vorgesehen sind, wissen, dass sie möglicherweise in einen Einsatz müssen. Zur besseren Planung und zur Fürsorge arbeiten wir mit sogenannten Notice-to-Move-Zeiten. Wir sagen den Soldaten, die jetzt absehbar nicht in den Einsatz gehen, eine Notice-to-Move-Zeit von mehreren Tagen zu. Diese ist geeignet, damit die Kameradinnen und Kameraden zu Hause feiern können und dann möglicherweise frühzeitig informiert werden, wenn sie abgerufen werden und in den Amtshilfeeinsatz gehen müssen.

Dann sind die Soldaten vor Ort, während die Zivilisten Weihnachten feiern?

Nein. Wir haben mit den Partnern wie im vergangenen Jahr eine paritätische Besetzung über die Feiertage abgestimmt: und zwar zwischen zivilen Verantwortlichen und den Soldaten selber. Das heißt: Der Anteil zwischen Zivil und militärischem Personal ist über Weihnachten genauso wie heute oder morgen. So soll ausgeschlossen werden, dass ein Zivilist die Behörde aufschließt und die Soldaten alles übernehmen, während die eigentlich verantwortlichen Mitarbeiter im Weihnachtsurlaub sind. Das ist fair für alle Seiten.

Aus Ihrem Haus wechselt Ihr Kommandeur, Generalmajor Carsten Breuer, in den neuen Krisenstab des Bundes. Was bringt er für diese Aufgabe mit?

Ich kann die Frage nur aus meiner persönlichen Sichtweise beantworten. Die Offiziersausbildung und insbesondere die Generalstabsdienstausbildung sind Führungsausbildungen, bei denen wir im Krisenmanagement geschult werden. Bei unserem Kommandeur ist dies auch mit seiner Diensterfahrung verbunden: Gerade General Breuer war sowohl im militärischen Bereich als auch im politischen Bereich breit unterwegs. Ich glaube, dass seine Vita recht einzigartig ist.

Wo hat General Breuer konkret Erfahrungen gesammelt?

Gerade die Erfahrung hier im Kommando Territoriale Aufgaben, in dem er seit Januar 2018 als Kommandeur eingesetzt ist, prägt den General: Er kennt die Verfahren in der zivil-militärischen Zusammenarbeit und viele Ansprechpartner. Er hat in dieser Zeit die Einsätze der Bundeswehr bei den Hochwasserkatastrophen in Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz- speziell im Ahrtal verantwortet, daher bringt er Erfahrungen wie kein anderer mit. Aber auch in der Corona-Lage seit Februar letzten Jahres ist er mit vielen, vielen Dienstaufsichten im Land bundesweit unterwegs gewesen und hat sich Bilder vor Ort machen können. Das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Voraussetzung, um im Kanzleramt zentrale Verantwortung im neuen Krisenstab zu übernehmen.