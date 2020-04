„Wir sollten den Reha-Betrieb mit Augenmaß wieder aufnehmen“

Angesichts von etwa 10 000 leeren Intensivbetten in Deutschlands Krankenhäusern fordert der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, eine Rückkehr in den Regelbetrieb. Nach der Corona-Pandemie müsse sich aber insbesondere etwas bei der Bezahlung verbessern, sagte Gaß im Gespräch mit unserem Redakteur Klaus Wieschemeyer.

Herr Dr. Gaß, es gibt Berichte, dass weniger Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall in Deutschlands Krankenhäuser kommen…

Das ist in der Tat so. Kardiologen und Schlaganfalleinheiten melden uns, dass sie bis zu 30 Prozent weniger Verdachtsfälle haben. Das beunruhigt uns sehr.

Warum? Vielleicht leben die Menschen in der Krise mit weniger Stress gesünder…

Das mag vielleicht bei ganz wenigen Einzelfällen der Grund sein. In der Fläche liegt es wohl eher daran, dass Menschen Sorge haben, in die Krankenhäuser zu kommen. Entweder weil sie sich fürchten, sich mit Corona anzustecken oder weil sie glauben, möglicherweise einem Schwerkranken einen Platz wegzunehmen. Von Kardiologen hören wir, dass derzeit vielfach Patienten kommen, die vorher schon einige Tage mit entsprechenden Symptomen zuhause waren.

Und das ist schlimm?

Die möglichen Folgen eines unentdeckten Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls sind dramatisch. Deshalb müssen wir unbedingt für Aufklärung sorgen und den Menschen diese Sorgen nehmen.

Zumal derzeit eigentlich genug Betten frei sind…

Durch die deutliche Rückführung der Regelversorgung und viele Patienten, mit den vereinbart wurde, dass die Eingriffe verschoben werden, liegt die Belegung derzeit zwischen 30 und 40 Prozent niedriger als in normalen Zeiten. Weil glücklicherweise auch der erwartete dramatische Anstieg der Corona-Fallzahlen ausgeblieben ist, sind auch weniger Covid-19-Erkrankte in den Krankenhäusern angekommen.

Das heißt, die Krankenhäuser haben die Infektionszahlen derzeit im Griff?

Ja, der Shutdown hat gewirkt, und gleichzeitig haben wir die Zahl der Intensivbetten erhöht.

Darum will der Gesundheitsminister die für Corona freigehaltenen Intensivbetten ab Mai auf 25 bis 30 Prozent reduzieren.

Die Kapazitäten in den Bereichen Intensiv und Beatmung sind im Moment wirklich ausreichend. Deshalb haben wir bereits Mitte vergangener Woche ein Wiederanlaufen des Regelbetriebs vorgeschlagen. Damit könnten wir notwendige Behandlungen von Patienten auf den Wartelisten starten. Wir plädieren dafür, die freigehaltenen Beatmungsbetten bei 20 Prozent der Kapazitäten zu definieren. Wenn sich die Lage ändert, können wir innerhalb von 72 Stunden weitere 20 Prozent zur Verfügung stellen.

Wie soll das gehen? Lassen sich Knie- oder Hüft-OPs so gut planen?

Wir können beim Infektionsgeschehen recht frühzeitig Veränderungen erkennen und dann auch reagieren. Und auch die Kapazitäten lassen sich vorplanen: Ein Patient ist im Schnitt nur sieben Tage in deutschen Krankenhäusern, und davon auch in der Regel keine sieben Tage auf der Intensivstation.

Viele Patienten gehen danach in die Reha.

Die Rehabilitationskliniken haben fast flächendeckend schließen müssen. Viele wurden durch Verordnungen der Länder verpflichtet, ihre Versorgung mit Blick auf Betten- und Personalkapazitäten ganz einzustellen. Ein Teil der Rehakliniken hat zur Zeit Kurzarbeit beantragt. Wir sollten den Reha-Betrieb mit Augenmaß wieder aufnehmen, sonst droht auch großer gesundheitlicher Schaden.

Warum?

Viele Patienten, die vom Krankenhaus in die Rehabilitation kommen, kommen dort wieder auf die Beine. Insbesondere Ältere erreichen neue Selbständigkeit und Lebensqualität. Das vermeidet auch dauerhafte Pflegebedürftigkeit.

Wie lange sollen Corona- und Regelbetrieb nebeneinander existieren?

Das wird die Zukunft für sicherlich viele Monate sein. Ich glaube, dass das gesamte Jahr 2020 und wahrscheinlich auch 2021 davon geprägt sein wird. Aber auch solche dynamischen Prozesse können wir steuern.

Können Sie das eigentlich auch wirtschaftlich gut durchhalten?

Der Rettungsschirm der Bundesregierung ist bis zum 30. September terminiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch darüber hinaus eine Finanzierung brauchen, die der Krise und der Balance zwischen Bereitschaft und Versorgung gerecht wird. Die aktuelle Pauschalfinanzierung ist für viele Krankenhäuser der Grundversorgung auskömmlich. Für Maximalversorger wie die großen Uniklinika reicht es nicht. Darüber werden wir in den kommenden Wochen sprechen müssen.

Apropos Grundversorgung: Schlägt nun die Stunde der von Schließung bedrohten kleinen Krankenhäuser?

Ich werde zurzeit ja oft gefragt, weshalb Deutschland bislang relativ gut durch die Krise kommt. Das liegt auch an unserer vielfältigen Versorgungslandschaft. Wir haben Häuser in der Fläche, die über Intensivbehandlungsmöglichkeiten verfügen. Diese können auch eine größere Zahl von Coronapatienten versorgen. Und in vielen Bundesländern teilen sich Maximalversorger und umliegende Krankenhäuser die Aufgaben in der Versorgung. Das reicht von den Fieberambulanzen über die Belegung von Normalstationen bis hin zu Organersatztherapie.

Was halten Sie von reinen Corona-Krankenhäusern?

Auf den ersten Blick mag das vielleicht charmant sein. Aber diese müssten derzeit sehr viel Personal vorhalten, und nach einer Krise wieder alles zurückzufahren. Zudem gehen viele Häuser auch ohne Corona gut mit Infektionspatienten um.

Vor Corona wurde immer wieder die kleinteilige deutsche Krankenhausstruktur beklagt. Ist die Debatte vorbei?

Auch nach der Krise ist die Strukturdiskussion nicht vorbei. Sie wird aber sicher unter anderen Vorzeichen geführt werden. Es gibt in verschiedenen Regionen die Notwendigkeit, Strukturen neu zu ordnen. Aber nicht im Rahmen eines Kahlschlags, wie sie eine Bertelsmann-Studie angeregt hatte, die jedes zweite Haus für überflüssig hielt. Zudem darf sich die Strukturdebatte aus meiner Sicht nicht nur auf die Krankenhäuser beschränken.

Sondern?

Sie muss alle Sektoren in den Blick nehmen. Für die Krankenhausseite würde ich in Anspruch nehmen, dass wir bisher einen ganz hervorragenden Job gemacht haben. Im niedergelassenen Bereich gab es da offenbar größere Schwierigkeiten.

Schwierigkeiten gab es vor der Krise auch beim Personal. In vielen Krankenhäusern fehlen Leute.

Wir sind, weil „die Sonne geschienen hat“ und wir keinen Sturm hatten, mit dem Personal gerade so hingekommen. Aber eine Lehre aus den letzten Wochen ist: Wir brauchen einen deutlich höheren Personalbestand und müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein stückweit entlasten. In den vergangenen 15 Jahren wurde wegen der Finanzierungsmängel Personal reduziert. Hier brauchen wir ein neues Denken, zum Beispiel ein neues Personalbemessungssystem für die Pflege im Krankenhaus.

Das geht über eine Dankesprämie weit hinaus.

Ein solches Dankeschön ist grundsätzlich gut, vor allem wenn es alle wertschätzt, die in den letzten Wochen einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Situation geleistet haben. Krankenhaus ist Teamarbeit. Das sind nicht nur Pflegende und Mediziner. Mittel- und langfristig müssen wir aber darüber reden, ob die Gehaltsstrukturen insgesamt noch angemessen sind.

Sie wollen also mehr Geld?

Wenn wir eine grundsätzliche Änderung wollen, muss diese auch von der Gesellschaft refinanziert werden. Die Kosten für die Krankenhäuser sind von den Krankenkassen zu zahlen. Dann müssen auch die Beitragszahler höhere Beiträge akzeptieren. Und wir brauchen dann auch eine andere Bereitschaft, Krankenhäuser anders zu finanzieren. Heute gibt es eine rein leistungsbezogene Finanzierung. Das schafft wirtschaftlichen Druck. Wenn wir die Aufnahme und Behandlungsbereitschaft auch in Notlagen wollen, brauchen wir ein neues Finanzierungssystem.

Was raten Sie Patienten, die Angst vor der Ansteckung in der Notaufnahme haben?

Niemand muss Sorge haben, dass die Krankenhäuser ihre Patienten nicht vor Corona schützen können. Wer sich schlecht fühlt, sollte zunächst den niedergelassenen Arzt anrufen und/oder aufsuchen. Wen das nicht möglich sein sollte, sollte man die Notaufnahme der Krankenhäuser telefonisch kontaktieren. Bei akuten Symptomen rate ich dringend, den Rettungsdienst zu informieren und den Experten die Einschätzung zu überlassen.