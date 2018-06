„Wir müssen uns noch auf Schocks vorbereiten“

Der US-Politologe James Davis kritisiert die Debatten der Präsidentschaftskandidaten als vergiftet. Der Professor an der Universität St. Gallen erwartet vor der US-Wahl am 8. November noch einige Tiefschläge. Daniel Hadrys hat mit Davis gesprochen.

Wer ist für Sie als Sieger aus der zweiten Debatte hervorgegangen?

Donald Trump hat am meisten profitiert. Am Tag vor der Debatte sah es so aus, als würde er ohne einen Stopp abrutschen. Durch diese Debatte hat er zumindest den harten Kern an Unterstützern wieder etwas stabilisiert. Jeder, der sich mit den Themen des Tages auseinandergesetzt hat, würde sagen, dass Clinton sich jedoch als kompetenter erwiesen hat. Sie hat präzise Antworten gegeben und immer wieder gezeigt, dass sie die Probleme kennt. Inhaltlich war Clinton deutlich stärker, strategisch hat Trump mehr gewonnen.

Die sexistischen Äußerungen waren für diese Debatte bestimmend. Kann Trump sich von der Affäre erholen?

Ich glaube nicht, dass er seine Basis erweitert hat. Um zu gewinnen, muss er das aber. Seit einigen Wochen hat Clinton einen Vorsprung in den umkämpften Bundesstaaten. Um diesen Vorsprung anzufechten, muss Trump neue Wählergruppen ansprechen. Das hat er nicht getan. Er hat sich nicht ein Mal bei den Frauen entschuldigt, die er mit diesen Äußerungen beleidigt hat. Es gab auch kein Angebot an die „Millenials“, also die unentschlossenen, jungen Menschen. Auch Trumps Haltung den Muslimen und anderen Minderheiten gegenüber hat sich nicht geändert. Deswegen: Erholen kann er sich wahrscheinlich nicht.

Es scheint jetzt nicht um Inhalte zu gehen, sondern nur noch um Verfehlungen und Affären. Können die Kandidaten überhaupt noch mit Inhalten punkten?

Man würde es sich wünschen. Es ist derzeit sehr schwierig, aus dieser Art von negativem Wettkampf rauszukommen. Daran sind nicht nur die Kandidaten schuld. Die Art und Weise, wie über Trump berichtet wird, unterstützt ihn dort, wo es nur um persönliche Verfehlungen und Persönlichkeit geht. Man bräuchte Medien und eine Wählerschaft, die sich wieder für Themen interessiert.

Dieser Wahlkampf gilt als der schmutzigste aller Zeiten. Liegt das nur an einer polarisierenden Figur wie Trump?

Es liegt nicht nur daran. Wir müssen uns in Amerika harten Fragen stellen: Welche Art von politischer Kultur haben wir? Wie sind wir so weit gekommen? Die Amerikaner sind empört darüber, wie diese Kampagnen geführt werden. Da haben wir unsere Hausaufgaben noch vor uns. Ich befürchte aber, es wird eher schlimmer, als dass es besser wird.

Inwiefern?

Wenn man liest, dass ein Preisgeld für noch schlimmere Videos oder Tonaufnahmen ausgeschrieben ist, dann muss man davon ausgehen, dass wir uns auf noch ein paar Schockepisoden vorbereiten müssen, auf beiden Seiten. Egal, wer gewinnt, wir haben einen vergifteten politischen Diskurs. Den müssen wir reparieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir werden noch warten müssen, bis wir dorthin kommen, wo die Gründungsväter uns haben wollten.

Wer hat bei der Wahl die besseren Chancen?

Ich glaube, Clinton wird diese Wahl am Ende des Tages gewinnen. Sie hat einfach mehrere Wege für diese magische Zahl von 270 Wahlmännern. Trump hat da weniger Möglichkeiten.