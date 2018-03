Winfried Kretschmann warnt vor zu vielen Steuererhöhungen im Programm

Ist es eine Mahnung oder eine Drohung? Oder vielleicht sogar eine Unterstützung für die Parteispitze? Das deutet bei den Grünen in Berlin jeder in seinem Sinn. Fest steht, Winfried Kretschmann, der einzige grüne Ministerpräsident, hat seine Partei zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen nachdrücklich ermahnt, Mittelstand und Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten.

Mehr als zwei zentrale Steuern sollten nicht erhöht werden. Das wiederum hält die grüne Finanzministerin aus Schleswig-Holstein, Monika Heinold, für Unsinn. „Ich wechsele ja auch nicht nur zwei Reifen aus, wenn ich vier brauche“, sagte sie der Frankfurter Rundschau. Heinold bringt den steuerpolitischen Teil ein, der den Parteitag der Grünen an diesem Wochenende in Berlin erhitzen dürfte.

Darf's sein bisschen mehr sein?

Einen höheren Spitzensteuersatz von 49 Prozent und eine Vermögensabgabe für Vermögen von einer Millionen Euro an wollen die Grünen in ihrem Wahlprogramm verankern. Beides ist relativ unstrittig. Doch darüber hinaus gibt es Diskussionen, auch noch die Wiedereinführung der Vermögensteuer zu beschließen. So fordert ein Antrag des nordrhein-westfälischen Kreisverbandes Hagen, die Vermögensteuer in der kommenden Legislaturperiode wieder einzuführen. Die Aktion „Vermögensteuer jetzt“ werde von vielen getragen, heißt es.

Aber genau davor warnt nicht nur Winfried Kretschmann. Auch der bayerische Vorsitzende Dieter Janecek hat einen Antrag eingebracht, die Einführung einer Vermögensteuer erst einmal umfassend zu prüfen, weil es ernst zu nehmende Bedenken gegen sie gäbe. Sein Antrag wird unter anderem von der baden-württembergischen Vorsitzenden Thekla Walker und dem Tübinger OB Boris Palmer unterstützt.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann winkt vorsichtshalber mit dem Bundesrat, wo er eine solche Steuer ablehnen könnte, und kündigte an: „Wir werden nichts tun, was unserem Mittelstand schadet.“

Diesen Satz würde allerdings auch ohne Zucken der grüne Spitzenkandidat Jürgen Trittin unterschreiben, der sich über einen Brief Kretschmanns an die Parteispitze sehr geärgert hatte. Schließlich sei auch im grünen Wahlprogramm ausdrücklich klargestellt, dass eine Substanzbesteuerung mittelständischer Unternehmen ausgeschlossen wird, erklärte Trittin. „Da herrscht also jetzt Konsens“, sagte Kretschmann. Wohl nicht so ganz, denn Sven Lehmann, Grünen-Vorsitzender aus NRW, warf Kretschmann auf Twitter vor, „wahlkampfschädigend und unsolidarisch“ zu sein.

Die grüne Parteispitze will den Konflikt entschärfen. Sie spricht sich dafür aus, erst mal ein Konzept für die Vermögensteuer zu erarbeiten, bevor irgendetwas beschlossen wird. Doch vor allem Delegierte aus den armen Ländern wie Schleswig-Holstein, Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern können sich durchaus für eine Vermögensteuer erwärmen. Schließlich fließt diese Abgabe an die Länder, die dringend Geld für ihre marode Infrastruktur brauchen. Auch der mögliche Koalitionspartner SPD hat sich die Wiedereinführung der Vermögensteuer auf die Fahnen geschrieben.

Gesamtbelastung im Blick

Fraktionsvize Kerstin Andreae aus Freiburg gehört zu den Realos. Die Wirtschaftsexpertin hat einen Antrag an den Parteitag gestellt, dass man die Gesamtbelastung im Blick behalten soll. Zwar wirbt auch Jürgen Trittin landauf-landab dafür, dass erst Einkommen ab 80 000 Euro von den Grünen-Plänen betroffen sind, doch es gibt bereits Anträge, den Spitzensteuersatz nicht nur auf 49, sondern auf 53 Prozent zu erhöhen. Die Grünen könnten also noch weiter nach links rutschen.

Auch in einem anderen Punkt ist Kretschmann mittiger als seine Partei. Er hält nicht viel vom Lagerdenken. Die Grünen halten in ihrem Wahlprogramm fest, dass sie mit der SPD regieren wollen. Die SPD stehe den Grünen am nächsten, sagt Kretschmann, aber eine Ausschließeritis sei falsch. Auch Bayerns Chef Janecek warnte, Lagerwahlkampf heiße, ein totes Pferd zu reiten. Denn notfalls könnten die Grünen auch mit der CDU zusammen regieren. Mit der CDU vielleicht noch, aber doch niemals mit der CSU, heißt es dagegen beim linken Flügel.