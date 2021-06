Wie’s im Leben eben so läuft

Zu den besonders eigentümlichen literarischen Gattung gehört gewiss der Lebenslauf. Er zeichnet sich traditionell dadurch aus, in den überwiegenden Fällen eine Mischform aus Fiktion und Wahrheit zu sein. Der kluge Autor seiner eigenen Vita verstärkt naturgemäß die positiven Aspekte seines Werdegangs und verschleiert die weniger schmeichelhaften Sequenzen seiner Selbstwerdung.

Ein Beispiel aus einem real eingereichten Lebenslauf lautet so: „Ehrenamtliche Aufgaben im Ausland zur Berufsvorbereitung.“ Das klingt ein bisschen so, als habe der Schreiber als Aushilfssamariter an den Gestaden von Thailand in selbstloser Hingabe den Armen geholfen. In Wahrheit bedeutet die Entschlüsselung, dass ein unruhiger Geist es bequemerweise vorzog, monatelang die Erfrischungsgetränke diverser Strandbars zu studieren, statt eine anständige Arbeit anzunehmen oder aber zu studieren. Mit dem Ergebnis, dass sich der Schreiber oder die Schreiberin nach dem Verbrauch sämtlicher Geldreserven den Drängeln der Eltern, endlich was Gescheites mit dem Leben anzufangen, irgendwann einfach nicht mehr entziehen konnte.

Überhaupt wäre nur ein sehr kleiner Teil von Bewerbungen erfolgreich, wenn ausschließlich die Wahrheit in Lebensläufen stünde. Es fängt damit an, dass wir gar nicht so genau wissen, was die Wahrheit eigentlich ist, weil ein Glas halb voll oder eben halb leer sein kann. Was aber stimmt dann? Oft genug das, was wir uns selbst oder anderen weismachen können. Egal ob jemand grün, schwarz, gelb oder kariert ist. (nyf)