Wiedergutmachung ist für Berlin geregelt

Die Antwort aus Berlin ist kurz und unmissverständlich: Die Frage der Wiedergutmachung sei „abschließend geregelt“, eine von der griechischen Regierung geforderte Rückzahlung eines Zwangskredits an Hitler-Deutschland aus dem Jahr 1942 werde es nicht geben. Die Schuld sei durch eine im Wiedergutmachungsvertrag von 1960 erfolgte Zahlung von 115Millionen D-Mark bereits abgegolten, so die Bundesregierung in einer Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. „Im Anschluss an die Verhandlungen über den Zwei-Plus-Vier-Vertrag sind alle diese Dinge geklärt worden“, sagte am Dienstag der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesfinanzminister, Steffen Kampeter (CDU), im Gespräch mit der „Schwäbische Zeitung“.

Die Regierung Tsipras hatte elf Milliarden Euro von der Bundesregierung als Entschädigung für das damalige Zwangsdarlehen in Höhe von 476 Millionen Reichsmark gefordert und pocht darüber hinaus auf Reparationen für die Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg. Auch SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi wies die griechischen Forderungen zurück und kritisierte die Linkspartei, die diese unterstützt: „Es ist unfassbar, dass sich die Linke kritiklos den griechischen Forderungen nach abermaligen Reparationszahlungen für Griechenland anschließt“, sagte Fahimi. „Das Wohl ihrer griechischen Schwesterpartei, die dort mit Faschisten paktiert, scheint der deutschen Linken mehr am Herzen zu liegen als das Schicksal der deutschen Steuerzahler“, meinte sie.

Weitaus größere Sorgen als die Reparationsforderungen bereiten der Bundesregierung der Anti-Reform-Kurs der neuen griechischen Regierung und die drohenden Konsequenzen für die Eurozone. Die Zeit drängt. Ende Februar droht den Griechen der Staatsbankrott, sollten sie im Streit mit den EU-Partnern nicht einlenken. Heute beraten die EU-Finanzminister in Brüssel über die Krise. Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs. Die EU-Kommission ist offenbar bereit, Griechenland sechs Monate Aufschub zu geben, um sich mit den Gläubigern verständigen zu können. Das sei ein Ausweg, eine Kompromisslösung, über die heute die EU-Finanzminister beraten sollen, heißt es in Regierungskreisen.

In Berlin beobachtet man mit Argwohn die Bemühungen der Regierung in Athen, sich Geld außerhalb der EU zu beschaffen – sei es in Washington oder in Moskau. Zugleich gibt sich Staatssekretär Kampeter wenig kompromissbereit: „Griechenland muss seine vertraglichen Verpflichtungen einhalten und die Reformen für Wachstum und Beschäftigung fortführen. Alles andere steht der Regierung Tsipras völlig frei“, sagte er. Die bisherigen Reformen in Athen hätten jedenfalls dazu geführt, dass Griechenland erstmals einen Haushaltsüberschuss gemacht hat. Daher sollte man diesen Kurs auch fortsetzen.