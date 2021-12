Wieder sind die Hochbetagten in den Heimen die Hauptleidtragenden der Pandemie

In einem Interview zum Ende ihrer Amtszeit hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel vom „schwächsten Moment der Pandemiebekämpfung“ gesprochen. Sie blickte zurück auf die Weihnachtszeit 2020, als sich in Alten- und Pflegeheimen das Coronavirus mit einer Wucht ausbreitete wie nie zuvor. Mit den Impfungen wurde erst Ende Dezember begonnen, Tests waren zwar auf dem Markt, aber noch nicht in der Praxis etabliert. Beides hat sich inzwischen verändert, dennoch könnte auch das Weihnachtsfest 2021 für viele Senioren einsam und traurig werden. Denn der Besuch in Altenheimen ist ebenso wie in Krankenhäusern längst wieder limitiert.

Impfzertifikate und tagesaktuelle Testergebnisse müssen vorgelegt werden, um stundenweise Einlass zu bekommen. Das Problem ist nur, dass auf dem flachen Land die Testmöglichkeiten reichlich knapp geworden sind und Tests von Heimen mitunter nur eingeschränkt angeboten werden. Natürlich dienen diese Vorgaben dem Schutz der Senioren vor einer Corona-Infektion, aber was es für bettlägerige und demenzkranke Menschen heißt, mit diesen Beschränkungen zu leben, möchte eigentlich niemand wissen. Die Hochbetagten waren und sind neben Kindern und Jugendlichen die Hauptleidtragenden der Pandemie. Da die Alten buchstäblich im Verborgenen leiden, werden ihre Bedürfnisse nicht ernst genommen. Dass es bislang keine Impfpflicht in der Pflege gibt, ist nur ein Beispiel dafür.

Was das für die Gesellschaft heißt: Es besteht tatsächlich die Gefahr einer Spaltung, auch wenn Kanzler Olaf Scholz dies nicht wahrhaben will. Eine Minderheit reagiert auf die Unsicherheit, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, mit einem längst überwunden geglaubten Sozialdarwinismus. Ihnen ist es egal, wenn Alte, Kranke und Kinder für ihr verantwortungsloses Verhalten den Preis bezahlen. Schade ist nur, dass die Politiker im Bund und in den Ländern auf diese, man könnte sie freie Radikale nennen, so lange so viel Rücksicht genommen haben. Sonst wäre Deutschland in der Pandemie-Bekämpfung weiter.