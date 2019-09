Boris Johnsons konservative Vorgänger David Cameron und Theresa May haben sich an die Spielregeln der britischen Politik gehalten. Johnson aber hat seine Partei zur Brexit-Party umfunktioniert und steuert den chaotischen EU-Austritt an.

Sein Kabinett besteht aus Ja-Sagern, hochangesehenen Kritikern droht er mit dem Parteiausschluss, das Unterhaus wird mitten in der schwersten Krise des Landes für fünf Wochen geschlossen – ein beispielloser Vorgang am Rand der Legalität. Am Sonntag ließ Minister Michael Gove allen Ernstes offen, ob sich die Regierung an Recht und Gesetz halten werde. Erkennbar halten Johnson und seine Spießgesellen den Brexit für wichtiger als Demokratie und Rechtsstaat.

Die französische Botschaft nennt in einer Depesche Johnsons Chefberater Dominic Cummings einen Maoisten. Näher liegt der Vergleich mit der „illiberalen Demokratie“ von Ungarns Rechtsaußen Viktor Orbán. Das Unterhaus und die Höchstgerichte sollten den Premierminister zurückhalten, ehe der Verfassungszündler weiteren Schaden anrichten kann.