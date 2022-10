Wie sich Putins Krieg auf Deutschland auswirkt: Geheimdienste warnen vor Attacken

Nachrichtendienste arbeiten bevorzugt im Verborgenen. Einmal im Jahr allerdings stellen sich die Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und des Bundesnachrichtendienstes (BND) sowie die Präsidentin des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) den Fragen der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was erwarten die Nachrichtendienste mit Blick auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine?

Dass der Krieg auch im nächsten Jahr weitergehen wird – so die Prognose des BND-Präsidenten Bruno Kahl. Der russische Präsident Wladimir Putin habe kein Interesse an einer Verhandlungslösung. Es gehe ihm „nicht um das Staatsgebiet der Ukraine“, sondern um eine „Kriegserklärung gegen die gesamte westliche freiheitliche und demokratische Welt“, sagte Kahl in Berlin. Auch den Einsatz von Atomwaffen durch den Kreml, mit dem Ziel eines „Diktatfriedens“, schließt der Präsident des Auslandsnachrichtendiensts nicht aus.

Hat der BND mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gerechnet?

Dass Putin seine Drohungen gegen die Ukraine ernst meint, sei keine „wirkliche Überraschung“ gewesen, so Kahl. Seine Behörde habe jahrelang darauf hingewiesen. Aber im öffentlichen Diskurs sei es in den letzten Jahrzehnten bedauerlicherweise üblich geworden, „reale Bedrohungen immer wieder zu ignorieren und zu verdrängen und entsprechende Warnungen der Sicherheitsbehörden als Panikmache und Wichtigtuerei abzutun“, kritisierte Kahl.

Welche Folgen erwarten die Geheimdienste für Deutschland?

Die deutschen Sicherheitsbehörden stellen sich auf noch mehr Attacken aus Russland ein, um die Gesellschaft hierzulande zu destabilisieren. Dabei geht es um Spionage. Die Hemmschwelle für die Nachrichtendienste werde noch weiter sinken, sagte der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haldenwang. Doch die Instrumente, die sich gegen den inneren Frieden hierzulande richten, sind noch viel umfassender. Das BfV rechnet mit Cyberangriffen und weiteren Desinformationskampagnen, um prorussische Sichtweisen in Deutschland zu verbreiten. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen müssten sich besser auf virtuelle Attacken vorbereiten, beispielsweise indem sie ihr Personal intensiver überprüften.

Wie gelingt es Russland konkret, die Meinungsbildung in Deutschland zu beeinflussen?

Der Kreml nutzt „alle Mittel, die zur Verfügung stehen, um die Gesellschaft zu spalten“, sagte Haldenwang. Russland setze verstärkt auf soziale Medien, bezahlte Influencer, aber auch Politiker, die regelmäßig in Moskau verkehrten, um Falschmeldungenin Umlauf zu bringen. Als Beispiel nannte er die in sozialen Medien geteilte, frei erfundene Behauptung, deutsche Bibliotheken würden Bücher russischer Autoren zum Heizen verwenden. Selbst im Bundestag würden Personen mit Russlandnähe „russische Narrative“ verbreiten, kritisierte Haldenwang.

Wie blicken die Nachrichtendienste auf China, einen der wichtigsten Handelspartner?

Mit Sorge. Er würde den chinesischen Partnern „nicht vorbehaltlos vertrauen“, sagte BND-Präsident Kahl – gerade mit Blick auf die kritische Infrastruktur, zu der er auch Häfen wie in Hamburg oder im griechischen Piräus zählten. Bereits 2019 warnte er beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes vor der Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei. Sein Argument: China könnte die deutsche Abhängigkeit zum Druckmittel machen, sollte es zu politischen Auseinandersetzungen kommen. Auch der Inlandsgeheimdienst beobachtet die Beteiligung chinesischer Unternehmen sehr genau. „Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel“, sagte Haldenwang.

Wie wirkt sich die Zeitenwende auf die Bundeswehr aus?

Auch da stellen sich neue Herausforderungen. Ein Problem: Aufklärungsdrohnen, die Bundeswehr-Standorte überfliegen, an denen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. MAD-Präsidentin Martina Rosenberg machte klar, warum es für diese „tatsächliche Bedrohung“ bislang keine einfache Lösung gibt. So seien außerhalb des direkten Umkreises der Bundeswehr-Liegenschaften andere Sicherheitsbehörden wie die Polizei verantwortlich. Haldenwang sagte, der Verfassungsschutz habe keine technische Ausrüstung, um einzelne Drohnen bestimmten Nachrichtendiensten zuzuordnen.

Was ist aus den anderen Gefahren geworden – von rechts, von links und durch Islamisten?

Das aktuelle Kriegsgeschehen könnte gerade für Rechtsextreme zu einem „fruchtbaren Acker“ werden, sagte Haldenhang. Vor allem im Osten Deutschlands seien rechte Gruppierungen aktiv, um Putins Lied zu singen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus werde deshalb nicht nachlassen, so der BfV-Chef. Beobachtet wird auch weiterhin die linke Szene, wo der Antimilitarismus stark an Bedeutung gewonnen habe. Auch die Bedrohung durch Islamisten halten die Verfassungsschützer weiterhin für hoch. Nach der Niederlage des sogenannten Islamischen Staats im Irak habe der Islamismus derzeit wieder mehr Zulauf.