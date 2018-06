Wie sich die SPD im Internet präsentiert

„Schnauze voll von Schwarz-Gelb: Bürgerversicherung statt Zweiklassenmedizin“: Die SPD attackiert gerne die schwarz-gelbe Regierung. Diesem Eindruck kann man sich nicht erwehren, wenn man die verschiedenen Kanäle der SPD im Internet genauer unter die Lupe nimmt. Die Bilder und Sprüche sind teilweise knackig, aber wie die SPD die Probleme lösen will, wird nicht immer sofort klar. Auf ihrer Homepage www.spd.de verspricht die Topmeldung „Alle Infos zur Wahl“. Direkt daneben läuft ein Twitterstream mit dem rätselhaften Hashtag #tzt ein. Wer sich länger auf der Seite umschaut, erfährt, dass mit tzt der „Tür zur Tür“-Wahlkampf gemeint ist. Laut Counter haben sich bereits mehr als 17000 Freiwillige gemeldet. Darunter prominent die Aufforderung: „Mach mit! Unterstütze uns im Wahlkampf!“

Es gibt sogar Vorschläge, was man wahlweise in einer Minute, in fünf Minuten oder in einer Stunde dafür tun kann. In Sachen Interaktivität und Nutzermobilisierung ist die SPD also weit vorne. In einer animierten Leiste laufen die wichtigen Themen des Regierungsprogramms 2013 bis 2017 durch, Peer Steinbrück lächelt von einem Foto, das auf seine Homepage führt, weiter unten ist der SchwarzGelblog verlinkt. Unter der Überschrift „Versprochen gebrochen“ wird hier teils ironisch über die schlechte Bilanz der CDU-FDP-Regierung gebloggt. Auch auf den anderen Internet-Kanälen ist die SPD sehr aktiv. Die Facebook-Seite der Sozialdemokraten hat mehr als 50.000 Fans, und die SPD rühmt sich, dass sie mehr Fans hat als die anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Doch mit mehr als 80.000 „Gefällt- mir“-Klicks liegt die Piratenpartei ganz vorne. Sowohl bei Facebook als auch bei Google Plus prangt der Wahlkampf-Spruch „Das WIR entscheidet“ als Titelbild.

Der Twitter-Kanal „SPD Parteivorstand“ hat knapp 40.000 Follower, hier werden im Stundentakt immer mehrere Tweets abgefeuert. Das erste „Twitter Town Hall“ (wahrscheinlich wissen nur geübte Twitter-Nutzer, was sich hinter diesem Ereignis verbirgt) am 3. September mit Peer Steinbrück wurde auf allen Kanälen beworben. Am Tag danach wurde – wenig überraschend – eine positive Bilanz gezogen und auf allen Kanälen das einstündige Video, in dem Peer Steinbrück auf Fragen von Twitter-Nutzern antwortet, verlinkt.

Fazit: Die SPD ist im Internet gut aufgestellt. Sie nutzt die Möglichkeiten der neuen Medien, zum Beispiel Videokonferenzen über Google oder eben dem „Twitter Town Hall“. Auch die Aktualität lässt nicht zu wünschen übrig. Ob man allerdings dadurch neue SPD-Fans gewinnt oder doch nur die bestehenden Anhänger mobilisiert, bleibt fraglich.