Wie krank ist Kim Jong Un?

Es gibt recht viele nationale Feiertage in Nordkorea – aber nur wenige, bei denen Führer Kim Jong Un ohne triftigen Grund abwesend sein darf. Ein solcher Anlass ist zweifelsfrei der „Tag der Sonne“ am 15. April, bei dem das altstalinistische Regime den Geburtstag der Gründerherrschers Kim Il Sung zelebriert. In diesem Jahr wurde nicht nur die offizielle Feier im Kumsusan-Palast – offenbar wegen der drohenden Corona-Gefahr – auf ein Minimum eingedampft. Vor allem aber fehlte der aktuelle Diktator und Enkel des 1994 verstorbenen Staatsgründers. In seinem Namen wurde ein großes Blumengesteck niedergelegt – das war alles.

Sofort schossen in Südkorea die Gerüchte ins Kraut. Wie stets ist von Putsch und Machtkampf in der Führung die Rede. Aber diesmal konzentrieren sich die Spekulationen auf die Gesundheit des vermutlich 36-jährigen Machthabers. Am Montag vermeldete die in Seoul ansässige, vorrangig jedoch von nordkoreanischen Überläufern herausgegebene Website „Daily NK“, der übergewichtige Kim sei – möglicherweise nach einem Herzinfarkt – notoperiert worden. Angeblich seien dafür Top-Chirurgen aus der Hauptstadt Pjöngjang in die Stadt Hyang San gereist, wo sich die private Spezialklinik exklusiv für die Kim-Sippe befindet.

Der amerikanische Nachrichtenkanal CNN bezeichnet den aktuellen Krankenstand unter Berufung auf amtliche Quellen von Kim Jong Un als „kritisch“. CNN zitiert ein Mitglied der US-Regierung mit der Aussage, wonach sich der nordkoreanische Machthaber nach „nach der Operation in ernsthafter Gefahr“ befinde.

Es gibt aber auch vorsichtigere Stimmen. Laut „Daily NK“ soll sich der Diktator derzeit unter Aufsicht eines Ärzteteams in der Hyang San Villa, nahe dem Hospital in einem stabilen Zustand befinden. Ein Reporter des südkoreanischen Senders SBS bestätigte, dass er aus anderen Quellen ähnliche Informationen erhalten habe. Ahn Jong Sik glaubt jedoch nicht daran, dass es zeitnah dafür eine Bestätigung aus Pjöngjang geben wird: „Dass Kim Jong Un ernsthaft erkrankt ist, wird wohl zunächst ein Gerücht bleiben.“