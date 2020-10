Wie die Bundesregierung Deutschland für den Klimawandel wappnen will

Ein Corona-Fall am Ravensburger Gymnasium St. Konrad hat sich bestätigt. Ein Oberstufenschüler der Kursstufe eins ist nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie die Schule am Mittwoch mitteilte. Der Verdacht war bereits am Dienstag bekannt geworden.

27 Mitschüler, die in unmittelbarem Kontakt mit ihm standen sowie eine Lehrkraft, befinden sich nach Angaben der katholischen Privatschule in Quarantäne. Der Unterricht findet aus organisatorischen Gründen für die gesamte Kursstufe eins, die insgesamt nur 51 Schüler zählt, nun nach ...