Wie das Erdbeben von 1999 die Türkei veränderte

Viele Demokratien durchleben im Laufe ihrer Geschichte eine Krise, die das Verhältnis der Menschen zu ihrem Staat so grundlegend verändert, dass hinterher nichts mehr so ist wie vorher. In den USA zählt der Watergate-Skandal zu diesen Momenten, in Deutschland die „Spiegel“-Affäre. Für die Türkei war das schwere Erdbeben vom 17. August 1999 ein solches Schockerlebnis. Die Katastrophe führte den Bürgern die Unfähigkeit des lange als „Vater Staat“ romantisierten Behördenapparates vor Augen. Das Unglück lehrte die Menschen, dass sie selbst die Kraft zur Veränderung aufbringen können. Diese Erkenntnis ist heute aktueller denn je.

Natürlich wussten viele Türken schon vor dem schweren Beben vor 20 Jahren, dass etwas faul war in ihrem Staat. Die schwachen und schnell wechselnden Regierungen in Ankara standen unter der Vormundschaft der mächtigen Militärs, die Korruption grassierte, die Inflation lag bei fast 70 Prozent. Und doch glaubten viele immer noch an den „büyük devlet“, den „großen Staat“, der am Ende schon alles richten werde.

Diese Illusion zerbrach in den frühen Morgenstunden des 17. August 1999. Als Tausende Gebäude im Nordwesten des Landes unter der Wucht des Erdstoßes mit der Stärke 7,4 zusammenstürzten, 17 000 Menschen starben und 500 000 weitere obdachlos wurden, tat der türkische Staat – erst mal nichts. Tagelang bekam der Krisenstab in Ankara die Situation nicht in den Griff, drehten sich die Räder des Staatsapparates im Leeren, während private Rettungsvereine und ausländische Helfer schon längst mit Räumgerät und Feldlazaretten vor Ort waren. Der private Fernsehsender NTV, dessen Reporter und Kameraleute lange vor den staatlichen Stellen im Erdbebengebiet ankamen und den Türken das ganze Ausmaß der Katastrophe live nahebrachten, bekam ein Sendeverbot verpasst.

Geburt der Zivilgesellschaft

Das Erdbeben wurde so zur Stunde der Geburt der türkischen Zivilgesellschaft. Drei Jahre nach dem Unglück schickten die Wähler die alten Regierungsparteien in die Wüste und ermöglichten so den Beginn einer Reformphase, die das Land an die EU heranführte. Der Gedanke, dass die Macht des Staates wirksam kontrolliert werden muss, fasste in der Türkei auch deshalb Fuß, weil die Menschen mit eigenen Augen gesehen hatten, wie staatliches Versagen tödliche Folgen haben kann.

Dass der Staat hinterfragt werden kann, ja hinterfragt werden muss, ist eine Lehre, die auch heute in der Türkei wieder wichtig ist. Bei den Gezi-Protesten von 2013 verpasste das Land die Chance, einen Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat in Gang zu bringen.

Der Schock des Putschversuches von 2016 löste dann eine Hexenjagd der Regierung auf tatsächliche oder vermeintliche Staatsfeinde aus, die in ihrer Maßlosigkeit auch die türkische Zivilgesellschaft erfasst hat. Inzwischen regt sich auch in Regierungsreihen Unmut über den harten Kurs. Ohnehin kann der Geist, der 1999 den Blick vieler Türken auf ihren Staat ein für alle Mal veränderte, nicht mehr in die Flasche zurückgestopft werden. Neue Protestbewegungen – aktuell etwa gegen ein umstrittenes Bergbauprojekt im Westen der Türkei, für das ein ganzer Wald abgeholzt wurde – ziehen Hunderttausende Unterstützer an. Regierungsunabhängige Medien und Theater trotzen der Zensur.