Wie Arbeit vor Haft bewahren kann

Wer von einem Gericht zu einer Geldstrafe verdonnert wird, diese aber nicht zahlen kann, muss ins Gefängnis. Wenn er jedoch nicht hinter Gittern landen will, kann er am Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ teilnehmen, das vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Dabei können Verurteilte ihre Strafe gemeinnützig abarbeiten. Das hat nicht nur einen sozialen Nutzen, sondern spart auch kräftig Steuergelder.

Michael Kocherscheidt aus Weingarten kam auf ungewöhnliche Weise ins Programm, nämlich freiwillig. 1600 Euro Strafe sollte er zahlen. „Da hab’ ich beschlossen, da arbeite ich lieber statt wegen einer lächerlichen Bagatelle Geld zu zahlen“, sagt er. Der 24-Jährige kam bei einer Radtour durch Oberschwaben an einem Feld mit Industriehanf vorbei. Als Scherz stellte er sich mitten rein und machte ein Foto von sich, umgeben von Hanfpflanzen. Das Foto teilte er in einem sozialen Netzwerk.

Lieber Arbeit statt Geldstrafe

Zwei Monate später, im Herbst, stand die Polizei bei ihm vor der Tür. „Sie wollten wissen, wo mein Hanffeld ist, wo die getrockneten Pflanzen sind“, erklärt Kocherscheidt. „Ich fand das lächerlich“, denn es war ja nicht sein Feld. Was ihm aber gehörte, war eine Hanfpflanze, die die Polizisten bei ihm zu Hause fanden. Sie nahmen sie mit, trockneten sie und stellten 15 Gramm „konsumfähigen Materials“ fest. „Die Pflanze hatte nur Blätter“, sagt Kocherscheidt. Der berauschende Wirkstoff TCH befindet sich aber vor allem in der Blüte, und solche habe die Pflanze gar nicht gehabt, sagt er.

Statt wie vom Gericht verordnet 1600 Euro zu zahlen, arbeitet Kocherscheidt seine Strafe in 160 Stunden ab. Ein knappes Drittel hat er hinter sich. Nach seiner Arbeit als Altenpflegehelfer in einem Seniorenwohnheim bei Wolfegg tut er dort das, was während der regulären Schicht liegen bleibt, etwa Schränke der Bewohner aufräumen.

Sein Fall sei außergewöhnlich, sagen Bernd Bornhoff und Sabine Joos vom Jugendhilfeverein Ravensburg mit Sitz in Weingarten. Der Verein vermittelt seit 2007 Menschen wie Kocherscheidt an gemeinnützige Einrichtungen im Rahmen des Programms „Schwitzen statt Sitzen“. Landesweit gibt es 22 Vermittlungsstellen des Netzwerks Straffälligenhilfe.

2014 konnten laut Justizministerium im Land für 4563 Menschen durch das Programm 150 000 Hafttage ersetzt werden, was einem Gegenwert an Haftkosten von 15 Millionen Euro entspreche. Deshalb seien für den Doppelhaushalt 2015/2016 auch 4,2 Millionen Euro zur Finanzierung eingestellt. 90 Prozent der Kosten trägt das Land, zehn Prozent werden durch andere Quellen finanziert, erklärt Bornhoff – etwa durch Bußgelder, die an die Vermittler fließen.

Arbeit hilft, Tag zu strukturieren

„Die Vermittlung in Arbeit ist für jeden einzelnen Betroffenen ein enorm wichtiger Beitrag zur Resozialisierung“, so Justizminister Rainer Stickelberger. Das bestätigen auch die Mitarbeiter des Jugendhilfevereins Ravensburg, die im vergangenen Jahr 375 Klienten neu vermittelt haben. Seit Jahresbeginn waren es 289, betreut wurden im selben Zeitraum insgesamt 463 Menschen.

Besonders wichtig dabei: Unterstützung der Menschen und Pflege der Kontakte mit den Einrichtungen. „Oft haben die Klienten Probleme, oft steckt eine große Not dahinter“, erklärt Sabine Joos und erwähnt Alkohol und psychische Probleme. „Die gemeinnützige Arbeit hilft vielen dabei, mal wieder ihren Tag zu strukturieren“, sagt Bornhoff. Und manchmal ergeben sich daraus sogar feste Arbeitsverhältnisse.