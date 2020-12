Wie Amerikas Arzt Weihnachten gerettet hat

Er warnt, er mahnt und macht Hoffnung: Anthony Fauci ist seit Anfang des Jahres nicht mehr aus dem amerikanischen Alltag wegzudenken. Der Wissenschaftler gilt seit Jahrzehnten als einer der herausragendsten Experten für Infektionskrankheiten in den USA. In der Corona-Krise ist er zu Amerikas Gesicht im Kampf gegen die Pandemie geworden. Am 24. Dezember feiert der Immunologe seinen 80. Geburtstag – und ist nun auch der Mann, der Weihnachten rettete.

Faucis Konterfei prangt mittlerweile auf Pullovern, auf Socken und auf Corona-Schutzmasken. In der Hauptstadt Washington ist sein Gesicht auf Aufstellern vor Wohnhäusern oder am Straßenrand zu sehen. Sie ermahnen die Passanten: Hört in der Pandemie auf Dr. Fauci und nicht auf x-beliebige Bekannte von der Highschool.

Als Prominenter zu gelten sei „surrealistisch und in mancher Hinsicht nett und amüsant“, sagte Fauci kürzlich dem US-Magazin „People“. Doch Fauci macht unmittelbar deutlich, dass es ihm um etwas ganz anderes geht als um persönlichen Ruhm. „Sie können das alles nicht ernst nehmen und anfangen zu denken, dass Sie ein Promi sind. Wenn Sie anfangen, das zu denken, kommen Sie in Schwierigkeiten. Ich bin ein Arzt. Ich bin ein Wissenschaftler. Und ich bin ein Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens.“

Fauci ist Sohn einer Apotheker-Familie. Geboren wurde er 1940 in New Yorks Stadtteil Brooklyn. Er lieferte als kleiner Junge mit dem Fahrrad Medikamenten-Bestellungen aus. 1966 machte er als Klassenbester seinen Abschluss an der renommierten Medizin-Fakultät der Cornell-Universität. Zunächst arbeitete er als Assistenzarzt, bevor er dann zu den Nationalen Gesundheitsinstituten wechselte, wo er als einer der ersten mit der HIV-Forschung begann. Seit 1994 leitet der Vater dreier Töchter das Nationale Institut für Infektionskrankheiten.

Ins Rampenlicht rückte der vielfach preisgekrönte Wissenschaftler während Corona-Pandemie nicht nur wegen seiner Expertise, sondern auch wegen seiner Position als berater von US-Präsident Donald Trumps. Er wurde zur Stimme der Vernunft in der Pandemie und damit zum Gegengewicht zu Trump – der nicht dafür bekannt ist, stets der Wissenschaft und den Fakten zu folgen. Als Trump in der frühen Phase der Pandemie fast täglich mit der Corona-Taskforce vor die Medien trat, scheute sich Fauci nicht, zu optimistische, zu weitreichende oder irreführende Aussagen des Präsidenten einzufangen.

Im Sommer sagte Trump über Fauci, dieser sei „ein netter Mann, aber er hat viele Fehler gemacht“. Einschüchtern ließ sich der Gesundheitsexperte nicht. Auf die Frage, ob er überhaupt weiter für die Regierung arbeiten wolle, sagte Fauci damals: „Ich will einfach nur meine Arbeit machen. Ich bin wirklich gut darin. Und ich werde sie weitermachen.“ Umfragen bescheinigten Fauci, dass die Menschen ihm mehr vertrauten als Trump.

Fauci nutzte dieses Vertrauen zuletzt, um für die Corona-Impfstoffe zu werben. Am Dienstag ließ sich der Wissenschaftler vor laufenden Kameras impfen und sagte, er habe volles Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit der Präparate. Der künftige US-Präsident Joe Biden hat bereits klar gemacht, dass Faucis Meinung für ihn enormes Gewicht hat. „Wenn Dr. Fauci sagt, dass wir einen Impfstoff haben, der sicher ist“, werde er sich impfen lassen, sagte Biden etwa. Fauci hat unter allen US-Präsidenten seit Ronald Reagan gearbeitet. Biden wil ihn zum Chefberater in Corona-Fragen machen sobald der neue Präsident sein Amt am 20. Januar angetreten hat.

Schon vorher aber dürfte Fauci endgültig als Held in die Geschichte eingehen – als jener Mann, der auch noch Weihnachten rettete. In einer Sendung im US-Fernsehen fragten Kinder vor wenigen Tagen besorgt, wie der Weihnachtsmann die Impfung gegen das Virus bekomme und ob es für ihn überhaupt sicher sei, umherzureisen und Geschenke zu verteilen. Fauci, der als Gast zugeschaltet war, verkündete, er sei selbst zum Nordpol gereist und habe dort Santa Claus persönlich geimpft. Er habe die Immunität des Weihnachtsmannes überprüft und sichergestellt, dass dieser loslegen könne. „Ihr müsst euch keine Sorgen machen.“