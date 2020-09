Widersprüche im Fall Kolesnikowa

Maria Kolesnikowa und ihre Begleiter hätten kurz nach vier Uhr morgens in ihrem BMW den weißrussischen Grenzkontrollpunkt vorschriftsmäßig passiert, aber dann auf der Straße im Niemandsland zwischen Belarus und der Ukraine eine Grenzpatrouille erblickt und seien in Panik geraten. „Das Auto beschleunigte heftig, gefährdete das Leben eines Soldaten und verließ das Gebiet der Republik Belarus“, erklärte ein Sprecher des weißrussischen Staatsgrenzkomitees dem Nachrichtenportal TUT.BY. „Dabei geriet Kolesnikowa aus dem Fahrzeug, offenbar hat man sie hinausgestoßen.“ Laut dem Sprecher überstand sie den Sturz aber schadlos. Man habe sie festgenommen, um die näheren Umstände zu klären.

Am Dienstag tauchte die verschleppte weißrussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa kurz auf, um gleich wieder gefangen genommen zu werden. Sie war am Montagvormittag im Minsker Stadtzentrum von maskierten Männern in Zivil in einen Kleinbus gezerrt worden. Am selben Tag verschwanden auch Iwan Krawzow und Anton Rodnenkow, wie Kolesnikowa Mitglieder des Kooperationsrates der Opposition.

Beide saßen laut den Behörden mit Kolesnikowa in dem Pkw, der in den Zwischenfall der Grenze verwickelt war. Nach Angaben der Nachrichtenagentur UNIAN bestätigte der Staatsgrenzdienst der Ukraine, dass Krawzow und Rodnenkow die Grenze überquert haben. Der ukrainische Vizeinnenminister Anton Herashtchenko schrieb auf Facebook, die beiden seien gewaltsam aus ihrem Heimatland deportiert worden. „Aber es ist nicht gelungen, Maria Kolesnikowa aus Belarus auszuweisen, weil diese mutige Frau Maßnahmen dagegen ergriffen hat.“ Die Verantwortung für ihr Leben und Gesundheit trage Staatschef Alexander Lukaschenko persönlich. Der sagte gestern russischen TV-Journalisten, die Kolesnikowa habe wirklich in die Ukraine fliehen wollen, man habe sie zu Recht festgenommen.

Nicht nur in Minsk herrscht Unklarheit, ob die weißrussische Staatsmacht Katz und Maus mit Maria Kolesnikowa und ihren Mitstreitern spielt, um die Straßenopposition zu demoralisieren. „Wo ist die Logik?“, fragt Maxim Snak, ebenfalls Mitglied des Kooperationsrates, die Agentur RIA Nowosti. „Wie kann sie fliehen, und warum wird sie festgenommen, nachdem sie die Grenzkontrollen schon hinter sich hat?“ Manche vermuten, sie habe sich tatsächlich geweigert, Belarus zu verlassen. Dafür spricht auch die Aussage einer anonymen Quelle gegenüber der Agentur Interfax Ukraine, Kolesnikowa hätte vor der ukrainischen Grenze ihren Reisepass zerrissen, um ihre Verschleppung zu verhindern. Die 38-Jährige versicherte vorher in Interviews mehrfach, sie werde nicht freiwillig ausreisen.

Auf jeden Fall wird die frühere Flötistin und Kulturmanagerin, die zwölf Jahre in Stuttgart lebte, dort Kulturprojekte betreute und fließend Deutsch spricht, immer mehr zur Symbolfigur der Protestbewegung. Das Organisationstalent mit der blonden Kurzhaarfrisur leitete erst den Wahlkampfstab des Exbankiers und Oppositionskandidaten Viktor Babariko, der knapp zwei Monate vor den Präsidentschaftswahlen Anfang August verhaftet worden war. Gemeinsam mit Swetlana Tichanowskaja und Valeria Zepkalo, den Ehefrauen eines weiteren inhaftierten und eines geflohenen Kandidaten, bildete sie dann ein Wahlkampftrio mit enormer Popularität.

Nach Lukaschenkos umstrittenem Wahlsieg wurde Tichanowskaja festgenommen und nach Litauen abgeschoben, Zepkalo flüchtete nach Russland. Kolesnikowa blieb, auch als reihenweise andere Mitglieder des Koordinationsrates hinter Gitter landeten und zur Ausreise genötigt wurden. „Offenbar wollen die Staatsorgane so das Organ vernichten, das mit ihnen über eine Machtübernahme verhandeln möchte“, sagt der Minsker Politologe Andrei Kasakewitsch.

Kolesnikowa bewegte sich demonstrativ ohne Leibwächter durch Minsk, zeigte sich auf allen Massendemonstrationen. Dabei gestand sie wie auch andere Führer der Opposition, nicht sie koordinierten die Straßenproteste, die Bürger organisierten sich selbst. Auch sie erfahre von den meisten Ereignissen aus dem Internet.

Am Dienstag zählte das Bürgerrechtsportal Wesna 55 politische Gefangene in Belarus. „Jeder von uns kämpft mit seinen Ängsten, täglich“, sagte Maria Kolesnikowa vergangene Woche Radio Echo Moskwy. Aber die Angst verschwinde, wenn sie die Weißrussen auf der Straße erlebten, die sie spontan umarmten und küssten. „Dann spüre ich das Gefühl der Freiheit, das durch nichts unterdrückt werden kann.“ Politologe Kasakewitsch glaubt, der grobe Umgang mit Maria Kolesnikowa werde die Protestbewegung nicht demoralisieren, sondern das Volk noch mehr davon überzeugen, dass ihre Staatsmacht unwürdig sei, Staatsmacht zu bleiben.