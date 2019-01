Wickert sieht Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft

Ulrich Wickert gilt als ausgewiesener Frankreichexperte. Der Publizist ist in Paris zur Schule gegangen, als ARD-Korrespondent hat der Journalist und Buchautor im Nachbarland gearbeitet. Der ehemalige „Tagesthemen“-Moderator war am Dienstag in Aachen zu Gast bei der Unterzeichnung des neuen Élysée-Vertrags – und erhofft sich davon einen wichtigen Impuls für Europa und die deutsch-französische Zusammenarbeit. Das sagte der 76-Jährige im Gespräch mit Daniel Hadrys.

Herr Wickert, haben Sie in Aachen Aufbruchstimmung erlebt?

Um Aufbruchstimmung ging es nicht. Der Aufbruch ist 1963 gemacht worden. Ich hatte aber das Gefühl, dass viele Menschen es dort wichtig fanden, dass dieser zweite Vertrag unterschrieben wurde.

Ist die Erneuerung, auf den Tag genau 56 Jahre nach der Erstfassung, notwendig geworden?

Die Idee dazu kam vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er ist sehr zukunftsorientiert, was Europa und die deutsch-französische Zusammenarbeit angeht. Aus Deutschland kamen dazu in den vergangenen Jahren jedoch keine größeren Initiativen. Deswegen ist der Anstoß Macrons wichtig gewesen.

Macron hat viele Ideen für Europa präsentiert, unter anderem einen europäischen Haushalt und einen gemeinsamen Finanzminister. Was findet sich davon im Vertrag wieder?

Der gemeinsame europäische Haushalt ist bereits im vergangenen Sommer beschlossen worden. In dem Vertrag geht es um Grundsätzliches, um eine gemeinsame Verteidigungszusammenarbeit und, was wahnsinnig wichtig ist, um eine Zusammenführung der Wirtschaft. Es geht dabei nicht nur um eine mögliche Fusion zwischen Siemens und Alstom, sondern um eine Anpassung von Gesetzen. Davon werden die grenznahen Regionen profitieren. Im Saarland kann man keine Kita mit deutschen und französischen Kindern zusammen betreiben, weil die Regelungen das ausschließen. Sie sollen daher angepasst werden. Das ertragen die Franzosen schwerer als die Deutschen, weil das System zentralistisch ausgelegt ist.

Noch länger als die Grenze zum Saarland ist die zu Baden-Württemberg mit 179 Kilometern. Was ändert sich nun für die Bewohner dieser Grenzregionen?

Die Sprachen sollen verstärkt gefördert werden. Gerade für das Elsass und Baden-Württemberg ist es wichtig, dass die Wirtschaftsgesetze angepasst werden. Aus diesem Grund haben die Rechtsradikalen und Linksradikalen in Frankreich behauptet, Deutschland holt sich Elsass-Lothringen zurück. Das ist natürlich absurd und zeigt, wie wichtig so ein Vertrag ist, wenn in der Politik solche blöden Vorurteile transportiert werden.

Die erste Städtepartnerschaft wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Montbéliard und Ludwigsburg geschlossen. An Programmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks haben seit 1963 rund neun Millionen Jugendliche teilgenommen. Wie wichtig ist solch ein Austausch für Europa?

Es gibt Partnerschaften, die sehr aktiv sind. Auch das Thema Jugendwerk war in Aachen sehr präsent. Das reicht aber nicht. Man muss auch die Menschen fördern, die in dem Kulturbereich selbst tätig sind. Die Académie de Berlin vergibt Stipendien dafür. Eine junge Literaturwissenschaftlerin hat dadurch ein Jahr lang einem großen Verlag klar gemacht, was ihm an französischer Literatur fehlt. Ein französischer Regiestudent war am Theater in Saarbrücken Regieassistent. Diese Menschen lernen viel über die jeweils andere Kultur, was sie ein Leben lang beeinflusst.

Einer, der die deutsch-französische Verständigung ebenfalls stets vorangetrieben hat, war der Ravensburger Bundestagsabgeordnete Andreas Schockenhoff. Gibt es Ihrer Meinung nach genügend Parlamentarier, die sich für den Dialog der beiden Länder einsetzen?

Das Gute an dem Vertrag ist: Künftig werden sich jeweils 50 Abgeordnete der Assemblée Nationale und 50 Bundestagsabgeordnete unter der Leitung der Parlamentspräsidenten einmal im Jahr treffen.

Auch soll der neue Élysée-Vertrag Europa für den Wettstreit mit China, Russland oder den USA wappnen. Ist solch ein bilaterales Abkommen dafür nicht ein bisschen wenig – zwei gegen den Rest der Welt?

Nein, das ist es nicht. Deswegen steht am Anfang ein Bekenntnis zu Europa. Deswegen haben in Aachen auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis gesprochen, der derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Es ist zwar ein deutsch-französischer Vertrag. Aber die Idee ist, dass beide eng zusammenarbeiten, um Europa voranzubringen. Vor jedem europäischen Treffen soll es Konsultationen beider Länder geben, um Absprachen zu treffen. Die gab es vorher schon, waren aber kein Muss – jetzt sind sie es.

Häufig hört man, die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich sei mehr eine pragmatische Partnerschaft als eine Freundschaft. Wie sehen Sie das?

Bis in die 1980er-Jahre gab es in Frankreich ein Schimpfwort für die Deutschen, „Le Boche“. Das Wort kennt in Frankreich heute keiner mehr. Die Beziehung ist spätestens seit den 1990er-Jahren eine richtige Freundschaft geworden. Man schätzt sich.

Was können Deutsche und Franzosen voneinander lernen?

Die Deutschen können von den Franzosen den leichten Umgang mit dem Leben lernen. Was die Deutschen nicht wissen, weil viele kein Französisch können: Die Franzosen haben sehr viel Humor. Die Franzosen könnten sich ein bisschen mehr Pünktlichkeit und Präzision abschauen.