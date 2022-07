Wichtige Energiespar-Tipps

Weil alle Welt vom Energiesparen redet, wollen wir uns unauffällig anschließen. Die bisherigen Vorschläge sind selbstverständlich vorbildlich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat herausgefunden, dass heiße Duschorgien ein Übel seien. Er empfiehlt für den Winter lauwarmes Blitzduschen. Das allein würde nach unseren Berechnungen so viel Gas sparen, dass sich die Speicher von alleine füllen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ebenfalls einen Rettungsschirm entdeckt. Wenn die Heizungen um zwei Grad zurückgedreht würden, wäre der Gasverbrauch kaum mehr messbar. Bei der CDU ist die Liebe zu einem Tempolimit auf Autobahnen entflammt. Die Ölkonzernlenker würden dann sehr schnell mit verheulten Augen durch die Gegend laufen.

Wir hätten noch ein paar Vorschläge: Unzählige Grill-Fetischisten werfen derzeit ihre Gasflaschen an, ohne die energiepolitischen Folgen zu bedenken. Sie mögen doch bitte ihr zweifelhaftes Handwerk mit Holzkohle betreiben, selbst wenn so die Feinstaubwerte steigen. Und schon wären wir bei den Rauchern. Ein einziger produziert mehr Feinstaub als 50 moderne Dieselfahrzeuge. Außerdem entzünden sie ihre mörderischen Zigaretten mittels Gasfeuerzeugen. Man mag gar nicht ausrechnen, wieviel Gas so tagtäglich verschwendet wird. Komischerweise hat das Abmahnvereinchen Deutsche Umwelthilfe noch nicht protestiert.

Und schließlich vermissen wir die Bundesseuchen-Kassandra Karl Lauterbach. Warum empfiehlt er nicht längst eine Booster-Impfung gegen Frieren im Winter? (vp)