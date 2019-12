Wettlauf um Gas im Mittelmeer

Es geht um alte Konflikte, neue Begehrlichkeiten und einen europäischen Traum: Unabhängigkeit vom russischen Gas. Aphrodite, eines von drei Erdgasfeldern, die in den vergangenen Jahren vor der zyprischen Küste gefunden wurden, beflügelt diesen Traum. Zyprisches Gas, das wäre auch europäisches Gas. Eigentlich eine gute Nachricht für einen Kontinent, dessen Gasreserven in der Nordsee zur Neige gehen. Derzeit sind die Pipelines, durch die russisches Gas nach Europa strömt, die wichtigsten Leitungen der europäischen Energieversorgung. Gas aus Zypern könnte Europas Ziel, die Abhängigkeit von Russland zu überwinden, ein ganzes Stück realer werden lassen.

Die drei bisher entdeckten Gasfelder lassen darauf hoffen, dass es am Meeresboden rund um Zypern noch mehr Gasvorkommen gibt. Doch die Ressourcen wecken nicht nur bei den Europäern Begehrlichkeiten. Über die Frage, wer vor Zyperns Küste nach Erdgas suchen darf, wird seit Jahren gestritten: Die Türkei erkennt Zyperns sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) nicht an, die 200 Meilen rund um die Küste des Inselstaates ins Mittelmeer hineinreicht. Nach Richtlinien der Vereinten Nationen haben Staaten in dieser Zone das alleinige Recht, Bodenschätze zu gewinnen. Doch nun sucht die Türkei in Zyperns AWZ seit 2013 immer wieder selbst nach Gas. Das verstärkt die permanenten Spannungen zwischen beiden Ländern.

Hintergrund ist die Teilung Zyperns: Der Norden der Insel ist seit 1974 von der Türkei besetzt, nur sie erkennt die „Türkische Republik Nordzypern“ als souveränen Staat an. Die Republik Zypern, die die ganze Insel umfasst und zur EU gehört, wird von Ankara dagegen nicht anerkannt. Die Türkei behauptet außerdem, Teile von Zyperns AWZ würden zum türkischen Festlandsockel gehören. Vor allem in diesen Gebieten haben türkische Schiffe in der Vergangenheit nach Erdgas gesucht.

Die EU betrachtet das Vorgehen der Türkei als Verstoß gegen UN-Konventionen und hat im November 2019 Sanktionen vorbereitet – das Vermögen von Personen oder Unternehmen, die an Erkundungsbohrungen beteiligt sind, könnte nun eingefroren werden. Die Türkei schickte dennoch ein weiteres Forschungsschiff in die zyprische AWZ – unter militärischem Schutz. Außerdem schloss Ankara ein Abkommen über Seegrenzen mit der Regierung in Libyen; auf dieser Grundlage erklärt die Türkei nun weite Teile des östlichen Mittelmeers zu ihrer Einflusszone.

Gang vor den Gerichtshof

Die zyprische Regierung plant nun, den Streit vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen. Außerdem hat sie Lizenzen für die kommerzielle Nutzung des Aphrodite-Gasfeldes vergeben. „Zypern ist fest entschlossen, die Erschließung der Erdgasfelder fortzuführen und sein souveränes Recht auszuüben“, bekräftigte der konservative Präsident Nicos Anastasiades Anfang Dezember auf einem Symposium für Energiepolitik in Nikosia.

Andreas Theophanus, Experte für europäische Beziehungen an der Universität von Nikosia, macht sich Sorgen, dass die EU der Türkei nicht entschieden genug entgegentritt: „Die Türkei betrachtet uns nicht als unabhängigen Staat. Für sie sind wir nur ein Stück Land, das sie eines Tages besitzen wird. Europa muss deutlich machen, dass Zypern und Griechenland seine Grenzen sind und dass es bereit ist, diese Grenzen zu verteidigen“, sagt Theophanus. Auch abgesehen vom Konflikt mit der Türkei steht Zypern bei der Erschießung der Gasreserven vor großen technischen und finanziellen Hürden. Das Gas schlummert am Meeresboden in über 1000 Metern Tiefe. Das macht seine Nutzung und die Suche nach weiteren Ressourcen teuer und anspruchsvoll. „Der Gaspreis ist unsere größte Herausforderung“, sagt Demetris Fessas, stellvertretender Direktor der staatlichen Öl- und Gasfördergesellschaft Zyperns. Weil es im Mittelmeer keine Pipeline gibt, in die das Erdgas ohne Weiteres eingespeist werden könnte, muss es bisher verflüssigt und per Schiff transportiert werden. Das macht es im Vergleich zum russischen Gas aus der Pipeline deutlich teurer.

„Der Schlüssel für die erfolgreiche Vermarktung des Mittelmeer-Gases ist Kooperation auf allen Ebenen – auf der technischen, der finanziellen und der politischen. Ich bin sehr froh, dass das bereits die Realität ist“, sagt Fessas. Weil die Infrastruktur, mit der Erdgas verflüssigt werden kann, auf Zypern bisher nicht vorhanden ist, kooperiert der Inselstaat mit Israel und Ägypten. Beide Staaten nutzen Gasfelder in ihren Küstengewässern schon heute kommerziell. Den mediterranen Gasproduzenten schwebt der Bau einer Pipeline vor, die das östliche Mittelmeer über Griechenland und Italien mit Europa verbindet. Die Region hätte dann einen direkten Zugang zum europäischen Markt, und das Gas könnte zu einem wettbewerbsfähigen Preis angeboten werden. Das sogenannte East-Med-Pipeline-Projekt sei in Arbeit, wie Zyperns Präsident Anastasiades versichert. Aber noch zögern die Investoren. Vor Zypern wird intensiv nach weiteren Gasfeldern gesucht und auch der griechische Archipel gilt als vielversprechende Region. Wenn hier größere Gasfelder gefunden werden, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Pipeline gebaut wird, ist sich Andreas Koutsoulides, Manager bei der zyprischen Öl- und Gasfördergesellschaft, sicher.

Europas Traum, sich vom russischen Gas zu lösen, werden aber auch diese Gasvorkommen, so sie denn gefunden werden, nicht wahr machen können. Davon ist Erdölgeologe Constantinos Nicolaou überzeugt: „Das Gas im östlichen Mittelmeer kann Europas immensen Energiebedarf nicht allein decken. Wir können einen Teil dazu beitragen. Aber Europa wird noch lange auf russisches Gas angewiesen sein, ob uns das gefällt oder nicht.“