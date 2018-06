Wetten, wer gewählt wird und ein iPad gewinnen

Schwäbische.de sucht Meinungsforscher: Bei der Wahlwette der Schwäbischen Zeitung kann jeder seine persönliche Prognose zum Ergebnis der Bundestagswahl am 22. September abgeben – und dabei noch etwas gewinnen.

Bei der Wahlwette geht es nicht um Umfragen, nicht um harte Zahlen. Entscheidend ist einzig und allein das Bauchgefühl. Und dennoch entsteht am Ende eine zuverlässige Prognose. Wie kann das sein? Den Effekt kennen Sie aus der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“. Wenn Günter Jauch eine Frage ans Publikum weitergibt, geschieht das Erstaunliche: Wo der Einzelne mitunter unsicher ist, weiß der Saal in nahezu allen Fällen die richtige Antwort. Wissenschaftler nennen das „Schwarmintelligenz“.

Am 22. September wird ausgezählt

Und so funktioniert es: Gehen Sie auf schwäbische.de/wahlwette . Dort finden Sie den laufend aktualisierten Stand der Wette sowie ein Feld „Tipp abgeben“. Wenn Sie darauf klicken, erscheinen Balken für jede Partei, die Sie entsprechend Ihrer Einschätzung zum Wahlausgang nach oben oder nach unten bewegen können. Die Werte für alle Parteien (inklusive „Sonstige“) müssen insgesamt 100 Prozent der Stimmen ergeben.

Ausgezählt wird am 22. September – nicht nur in den Wahllokalen, sondern auch in der Redaktion der Schwäbischen Zeitung. Der Teilnehmer, der mit seiner Wette dem tatsächlichen Ergebnis der Bundestagswahl am nächsten kommt, gewinnt ein iPad der vierten Generation mit 64 GB Speicherplatz, hoch auflösendem Retina-Display und Mobilfunkanbindung.