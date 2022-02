Westliche Sanktionen treffen Russland

Die Leute an der Moskauer U-Bahnstation Jugosapadnaja wollen nicht reden. „Bitte kein Politik“, lächelt eine Frau auf die Frage, ob sie etwas von den westlichen Sanktionen spüre. „Uns geht das nichts an, versichern zwei Jura-Studenten, „wir verdienen ja noch kein Geld.“ Immerhin, ein junger Chemiker scheint die Krise bemerkt zu haben. „Natürlich, ich verfolge ja die Finanzen?“ Welche Folgen er erwartet: „Das Leben wird noch schlechter werden. Viel schlechter.“

Am Montag krachten in Moskau die Börsen. Der Euro schoss am Morgen bis auf 122 Rubel, wurde am Nachmittag mit 109 Rubeln gehandelt, beides neue Rekordmarken. Auf dem Verbrauchermarkt klemmt die Hartwährung schon. An der Jugosapadnaja bot die Bank Russki Standard für einen Euro 94,50 Rubel, verkaufte ihn aber für 146,60 Rubel. Aber auch die Schlangen vor den Geldautomaten der staatlichen Sberbank waren nur wenig länger als üblich. Das Moskauer Publikum promenierte am Montag ungerührt unter der strahlenden Frühlingssonne.

Russland erlebt die schärfsten Wirtschaftssanktionen seiner Geschichte

Dabei sieht sich die Russischen Föderation den schärfsten Wirtschaftssanktionen ihrer Geschichte gegenüber. Am Montag verboten die USA Finanzoperationen mit der russischen Zentralbank. Bereits am Sonntag fror die EU die Reserven der russischen Zentralbank ein, schloss außerdem den Luftraum für russische Flugzeuge. Schon vorher hat der Westen die Wneschtorgank, die Promswjasbank, die Bank Otkrytija, die Nowinkombank und die Sowkombank von dem für internationale Transaktionen unverzichtbaren Kommunikationssystem Swift ausgeschlossen.

Nicht nur der Währungsmarkt zeigte Wirkung. Die russische Zentralbank setzte den Handel an der Aktienbörse am Montag komplett aus. An der Londoner Börse stürzten die russischen Wertpapiere am Vormittag ab. Die Sberbank-Aktie etwa verlor über 75 Prozent. Die russische Zentralbank hob die Leitzinsen von 9,5 Prozent auf eine Rekordhöhe von 20 Prozent, um die drohende Inflation zu bekämpfen.

Und die Ratingagentur Standard & Poor’s senkte die Kreditwürdigkeit der Bank Russlands auf BB+. Die Kategorie wird auch „Abfall“ genannt.

Oligarchen wenden sich gegen den Angriff auf die Ukraine

Die ersten Wirtschaftsmagnaten wenden sich inzwischen öffentlich gegen den Krieg. Der Bankier und dreifache Dollarmilliardär Oleg Tinkow veröffentlichte am Montag auf Instagram ein Familienfoto: „Wir sind gegen diesen Krieg.“

Schon vorher hatten seine Milliardärs Kollegen Oleg Deripaska und Michail Friedman sich öffentlich für ein Ende des Blutvergießens ausgesprochen. Der Exilökonomist Sergei Gurijew sagte dem Kanal TV Doschd, jeder Unternehmer mit westlichen Aktiva würde sich jetzt nach Abwägung der Risiken eher gegen den Krieg aussprechen als Putin zu unterstützen.

Das offizielle Russland zeigte sich dagegen unbeeindruckt, auch von den Sanktionen. „Bisher ist bei uns doch gar nichts passiert“, sagte Kremlsprecher Peskow am Montag vor Journalisten. Auch ein Großteil der Experten redet die Sanktionen klein. „Wenn der Swift wegfällt, gibt es noch immer die alten Mechanismen der Sowjetunion“, sagt Iwan Rodionow, Finanzprofessor der Moskauer Hochschule für Wirtschaft. „Das Abwickeln von Import und Export wird mühsamer, teurer, aber kardinal wird sich nichts ändern.“

Die westlichen Sanktionen dienten vor allem zur Beruhigung der eigentlichen Öffentlichkeit. „Wenn der Westen wirklich Ernst machen wollte, würde er die Lieferung von Saatgut an die russische Landwirtschaft einstellen. Aber wer will 140 Millionen hungrige und erboste Russen?“

Die Masse der Russen verdrängt die Sanktionen

In den Supermärkten und Einkaufszentren an der Jugosapadnaja sind die Regale noch voll. „Preiserhöhungen? Wieso“, staunt eine Verkäuferin im Ecco-Schuhsalon. „Bei uns läuft alles normal!“, brummt ein Kunde im Rentenalter.

Noch verdrängt die Masse der Russen. Nur ein Mann sitzt mit betretenem Gesicht im Café. „Seit Beginn des Krieges sind die Preise in dem Lebensmittelgeschäft, in dem wir einkaufen, jeden Tag um sieben Prozent gestiegen“, sagt Ruslan. „Ich achte darauf." Ruslan kommt aus der Westukraine, ist Spediteur, lebt mit seiner Familie seit über zehn Jahre in Moskau und rätselt nun, ob er Betrieb und Wohnung verkaufen und wegziehen soll.

„Aber wohin? Wenn ich nach Hause anrufe“, sagt Ruslan, „beschimpfen mich die Verwandten als Memme. Nur, weil ich den 140 Millionen Russen nicht klar machen kann, was sie gerade anrichten.“