Wer reformiert, muss erklären

Würden Sie Ihren Kindern Ihren Beruf empfehlen? Knapp zwei Drittel der Führungskräfte der Bundeswehr würde dies nicht tun. Wirklich überraschend ist dieses Ergebnis nicht. Es wäre wohl in kaum einem Betrieb dieser Welt, der sich mitten in einer Umstrukturierung befindet, besser ausgefallen. Und wenn sich 38 Prozent der Befragten nicht wieder für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden würden, heißt das auf der anderen Seite, dass über die Hälfte nicht ausschließen würde, das wieder zu tun. Insoweit ist auch dies nichts Dramatisches.

Alarmierender ist dagegen die hohe Zahl derjenigen, die eine baldige Korrektur der Bundeswehrreform für nötig halten. Schlechte Noten gibt fast die Hälfte der Führungskräfte der Umsetzung der Reform. Das ist kein Wunder, denn wer reformieren will, muss die Reform den Betroffenen erklären. Von denen meinen drei Viertel, sie seien zu wenig eingebunden worden. Deshalb hat der Bundeswehrverband Recht: Die Reform muss jetzt von unten nach oben gehen. De Maizière muss genau zuhören, wo der Schuh drückt. Dabei hat der Verteidigungsminister gar keine schlechten Karten. Denn das Misstrauen in die Politik im allgemeinen ist hoch, doch gegenüber dem Verteidigungsminister selbst sehr gering.