Wenn im Winter das Gas ausgeht: Das sind alternative Heizquellen für die gute Stube

Es ist Sommer, es ist warm – und in Deutschland wird landauf, landab über das Heizen im Winter diskutiert. Knapp die Hälfte der deutschen Wohnungen werden mit Gas beheizt, ein weiteres Viertel ist von Öl abhängig.

Kurzfristig auf eine Wärmepumpe umzusatteln, wird den meisten Hauseigentümern nicht möglich sein, da sowohl Material als auch Fachkräfte knapp sind. Es gibt allerdings alternative Heizquellen, deren Einsatz mit weniger Aufwand verbunden ist. Hier eine Übersicht über alternative Wärmequellen – und deren Vor- und Nachteile.

Kaminofen mit Scheitholz

Holzöfen sind seit Jahren ein herrliches Streitthema. Seine Befürworter rühmen die behagliche Wärme, die von einem Kaminfeuer ausgeht, und die optischen Reize flackernder Holzscheite. Seine Gegner sehen in ihm vor allem eine völlig überflüssige Quelle von Feinstaub. Durch den absehbaren Energiemangel im Winter weicht die mitunter ideologische Debatte über das sogenannte Lustfeuer der praktischen.

Dazu gehören folgende Punkte: Ist es am jeweiligen Wohnort überhaupt zulässig, mit Holz zu heizen? Erfüllt die Feuerstätte die europäischen Normen für Kaminöfen? Können die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes beziehungsweise die Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden? Wer vorhat, künftig mit Holz zu heizen oder einen älteren Ofen wieder in Betrieb zu nehmen, sollte sich also dringend mit seinem Bezirksschornsteinfeger in Verbindung setzen.

Als Notbeheizung ist das eine gute und sinnvolle Sache. Reihard Loch

Denn er ist für die Genehmigung von Feuerstätten zuständig. Aus Sicht von Verbraucherschützern spricht nichts dagegen, verstärkt auf Kaminöfen zu setzen, sollte das Gas knapp und/oder unbezahlbar werden. „Als Notbeheizung ist das eine gute und sinnvolle Sache“, sagt Reinhard Loch, Leiter der Gruppe Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Im Sinne der Umwelt – und des guten Verhältnisses mit seinen Nachbarn –, empfiehlt der Experte, nur gut gelagertes Holz (mindestens zwei Jahre) zu verheizen. Als dauerhafte Alternative zu Gas seien Kaminöfen allerdings eher nicht zu empfehlen – unter anderem wegen der Feinstaubbelastung.

Pelletöfen

Pelletöfen müssen ebenso wie Kaminöfen von Bezirksschornsteinfeger zugelassen werden und bestimmte Umweltauflagen erfüllen. Auch der Schornstein muss zum Pelletofen passen – wegen des höheren Wirkungsgrades ziehen Verbrennungsgase schlechter durch den Kamin ab.

Das Umweltbundesamt rät wegen der Feinstaubbelastung zwar auch vom Heizen mit Pellets ab, doch neue Pelletöfen mit guten Filtern gelten als weniger problematisch als Scheitholzöfen. Die schlechte Nachricht für Verbraucher ist in beiden Fällen: Die Preise für Hartholz und Pellets haben sich innerhalb kurzer Zeit massiv verteuert.

Mit Strom betriebene Radiatoren

Zurück in die Vergangenheit: Viele ältere Verbraucher könnten sich im Winter in die Zeit zurückgesetzt fühlen, als es hierzulande üblich war, nicht das komplette Haus oder die ganze Wohnung zu heizen, sondern den wichtigsten Aufenthaltsraum. Dieses Zimmer könnte dann, wenn das Gas ausgehen sollte, auch mit einem Radiator – also einem mobilen Elektro-Heizkörper – beheizt werden.

Die Vorteile eines Radiators liegen auf der Hand: Er ist (in Normalzeiten) leicht zu erwerben und kann in jeder Wohnung mit Stromanschluss verwendet werden. Die Nachteile sind weniger offensichtlich: „Finanziell lohnen sich Radiatoren auf keinen Fall“, sagt Energieexperte Reinhard Loch. Mit Strom Wärme zu erzeugen sei auch im Jahr 2022 mindestens doppelt so teuer als mit Gas.

Die Geräte an sich seien zwar billig, dafür die Heizkosten sehr hoch. Zudem sieht er ein elektrotechnisches Problem: Die Leistung des Stromnetzes in einem Haus oder Wohnung sei nicht dafür ausgelegt, dass in mehreren Zimmern gleichzeitig mit Radiatoren geheizt werde. Das könnte auch zu einem Sicherheitsrisiko werden. Doch von allen Optionen für den Notfall seien Radiatoren unterm Strich die einfachste Lösung.

Infrarotheizungen

Noch vor wenigen Jahren wurden sie vielen Hauseigentümern als innovatives Heizsystem empfohlen: Infrarot-Heizplatten, die von der Decke, der Wand oder als Spiegel das jeweilige Zimmer erwärmen – platzsparend, ohne Dreck und Aufwand. Doch Verbraucherschützer sehen diese Heizsysteme kritisch, weil sie – ähnlich wie Radiatoren – im Betrieb teuer sind.

„Sie werden zum Hochtarif mit Tagstrom betrieben“, sagt Loch. Deshalb seien sie nur in Gebäuden mit sehr geringem Energieverbrauch zu empfehlen – und nicht in Altbauten. Mietern empfiehlt die Verbraucherzentrale kritisch zu sein, wenn der Vermieter eine Infrarotheizung einbauen will. „Das ist keine mieterfreundliche Lösung“, sagt Loch.

Nachtspeicheröfen

In den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte diese mit Strom gefütterten Speicherheizungen ihre Hochphase. Doch nach der Energiekrise Anfang der 70er-Jahre ging es mit der Nachtspeicherheizung bergab. Gesundheitsgefährdende Materialien und ihr schlechter Wirkungsgrad machten sie unattraktiv.

So brauchen sie im Vergleich zu Wärmepumpen zwei- bis dreimal mehr Strom, um daraus Wärmeenergie zu machen. Dazu kommt: Nächtliche Niedrigtarife werden von Energieversorgern immer seltener angeboten. Als kurzfristige, alternative Heizquelle sind sie folglich nicht geeignet.