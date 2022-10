Wenn der Mann zum Mörder wird: Tödliche Gewalt gegen Frauen in den eigenen vier Wänden nimmt zu

Es gibt diese ganz spektakulären Fälle, wie Ende April in Berlin, als eine sechsfache afghanische Mutter von ihrem Ex-Mann auf offener Straße erstochen wurde. Darüber wird dann auch in überregionalen Medien berichtet. Doch sehr viel häufiger bleibt Gewalt gegen Frauen unentdeckt im „sozialen Nahraum“, wie Experten sagen, in dem Umfeld also, das Opfer und Täter verbindet.

„Viele Frauen haben Skrupel und Scham, um Hilfe zu bitten, wenn die Täter ihre Ehemänner oder Ex-Partner sind“, sagt der frühere Richter und CDU-Politiker Axel Müller. Aber die vorhandenen Daten legen nahe, dass die Gewalttaten weiter zunehmen.

Die meiste Gewalt vom Partner

Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2015 einen jährlichen Bericht zur Partnerschaftsgewalt. In der aktuellen Auswertung heißt es, dass die Zahl der erfassten Opfer in den vergangen fünf Jahren um 11,2 Prozent angestiegen sei, vor allem wegen der Zunahme von Körperverletzungen.

Was aus dem Bericht auch hervorgeht: Dass nahezu jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland durch die Hand ihres Partners ums Leben kommt. Im Jahr 2020 gingen 139 solcher Fälle in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PSK) ein. Auch für Männer endet Partnerschaftsgewalt immer wieder tödlich – aber doch deutlich seltener als bei Frauen (30 Fälle im Jahr 2020).

Dunkelziffer liegt deutlich höher

Darüber, was unter deutschen Dächern wirklich passiert, verraten diese Zahlen nicht alles. „Die PSK bietet kein getreues Spiegelbild der Kriminalitätssituation, sondern eine je nach Deliktsart mehr oder weniger starke Annäherung an die Realität“, schreibt das BKA selbst.

Denn diese Statistik bildet nur das ab, was bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde – also das sogenannte Hellfeld. Doch über die Jahre hinweg lässt diese Datenauswertung doch Rückschlüsse zu. Beispielsweise, dass circa 80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt Frauen sind – und Männer mit Migrationshintergrund häufiger zu Tätern werden als solche mit einem deutschen Pass.

Organisationen fordern härtere Strafen

Frauen, die für einen besseren Schutz ihrer Geschlechtsgenossinnen kämpfen, treibt die ungenaue Datenlage um. Organisationen wie Terre des Femmes fordern seit Jahren, tödliche Gewalt gegen Frauen als sogenannten Femizid zu einem eigenen Straftatbestand zu machen.

Die baden-württembergische SPD-Abgeordnete Leni Breymaier, familienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, unterstützt dieses Vorhaben. „Femizide sind die drastischste Form geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen und Frauen, und das sollte man auch so benennen“, sagt sie. Es sei „unerträglich“, dass in diesem Zusammenhang noch immer von „Beziehungstragödie, Familientragödie oder Ehedrama“ gesprochen werde.

Bedenken am „Femizid“

Auch das wollen die Befürworterinnen einer Reform des Strafrechts erreichen: Mildernde Umstände für Männer, die ihre Frauen aus Eifersucht oder Verlustangst töten, dürfe es künftig nicht länger geben. Das Strafmaß müsse im Gegenteil verschärft werden, wenn eine Straftat wegen des Geschlechts des Opfers geschehe.

Der frühere Strafrichter Axel Müller hat allerdings Bedenken, dass mit dem „Femizid“ als eigenem Straftatbestand in der Sache etwas gewonnen wäre. Weitere Spezifikationen im Gesetz führten zu einer komplizierteren und aufwendigeren Beweisaufnahme, sagt er. Das erhöhe leider die Fehleranfälligkeit – und damit bestehe die Gefahr, dass mehr Urteile aufgehoben werden müssen.

„Wenn das passiert, ist es für die Opfer, die einen Tötungsversuch überlebt haben, erst recht dramatisch“, sagt Müller. Deshalb plädiert er dafür, den Handlungsspielraum der Richter so zu lassen, wie er ist, aber das Tatmotiv Eifersucht als „niedrigen Beweggrund“ zu bewerten. Dann wäre klar, dass der Täter nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes verurteilt wird.

Plätze in Frauenhäusern fehlen

Frauen, die von ihren Männern oder Ex-Partner geschlagen werden oder sexuelle Übergriffe erleben, hilft die juristische Debatte um den Begriff Femizid unmittelbar ohnehin nicht weiter. Was sie nach Einschätzung von Experten brauchen, sind Kontaktadressen für den Notfall, Beratungsstellen und Schutzräume, in denen sie selbst und ihre Kinder unterkommen können. Doch Plätze in Frauenhäuser fehlen, vor allem im Osten Deutschlands.

Gleichzeitig wachsen den Einrichtungen die Energiepreise über den Kopf. Zudem ist die Kostenübernahme bundesweit nicht einheitlich geregelt, was auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge in seinen Empfehlungen zur Absicherung des Hilfesystems kritisiert. Dabei hat sich Deutschland 2018 mit der Ratifizierung der sogenannten Istanbul-Konvention verbindlich verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen.

Deutschland in der Bringschuld

Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Die Staaten, die ihn ratifiziert haben, haben sich verpflichtet, Frauen besser vor allen Formen von Gewalt und Diskriminierung zu schützen und entsprechende Straftaten konsequent zu verfolgen. Das Übereinkommen wurde am 11. Mai 2011 von 13 Mitgliedsstaaten des Europarates in Istanbul unterzeichnet – daher der Name.

In Deutschland trat die Konvention 2018 in Kraft. Ob die Vorgaben der Istanbul-Konvention auch umgesetzt werden, prüfen unabhängige Experten im Auftrag des Europarates. Ihr Fazit für Deutschland: Es gibt weiteren Handlungsbedarf

Die SPD-Politikerin Leni Breymaier sieht da ebenfalls noch Luft nach oben. „Wir brauchen deutlich mehr Frauenhausplätze als jetzt“, fordert sie. Zugleich plädiert sie dafür, wie im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien vereinbart, „einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern“ sicherzustellen und das Hilfssystem bedarfsgerecht auszubauen.

System mit Lücken

Der Schutz von Frauen vor Gewalt könne allerdings nur funktionieren, wenn die bedrohte oder angegriffene Frau den ersten Schritt mache und die Angebote, die es gibt, einerseits kenne und andererseits auch in Anspruch nehme, gibt Axel Müller zu Bedenken.

Doch auch dann hat das System noch Lücken, wie der Fall der sechsfachen Mutter, die im April in Berlin ermordet wurde, zeigt. Nach Angaben ihrer Schwester, über die verschiedene Medien berichteten, hat sie mehrfach die Polizei um Hilfe gebeten – doch die habe nichts zu ihrem Schutz unternommen.