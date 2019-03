Wenn der Bund bei Flüchtlingskosten spart, ist das heikel

Man lässt ungern von Dingen ab, an die man sich gewöhnt hat. Erst recht, wenn es ums Geld geht. Jährlich 4,7 Milliarden Euro vom Bundesfinanzminister als Beitrag zu den Flüchtlingskosten sind ein Batzen, auf den die Länder und Kommunen nicht verzichten wollen. Entsprechend harsch ist ihre Kritik. Dabei können auch die Länder nicht verhehlen, dass die Ausgaben für Flüchtlinge gesunken sind. Es kommen weniger Asylbewerber. Diejenigen, die anerkannt sind, leben zu großen Teilen in eigenen Wohnungen, was günstiger ist als Sammelunterkünfte. Trotzdem brauchen vor allem die Kommunen weiterhin Geld, um Wohnkosten für manche von ihnen übernehmen zu können.

Ein Kompromiss muss her, schon aus politischer Vernunft. Wenn der Bund sich so deutlich aus der Finanzierung zurückzöge, wie er es angedeutet hat, käme dies zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Im Herbst wird in drei ostdeutschen Ländern gewählt. Einsparungen im Haushalt zugunsten von Flüchtlingszahlungen würden eine Debatte befeuern, die überstanden schien – dass man Deutsche gegen Ausländer ausspielt.