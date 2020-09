Weniger Deutsche populistisch eingestellt

Von Lindauer Zeitung

Als „Hochzeitsgäste“ hat sich eine syrische Großfamilie ausgegeben, die am Sonntagmorgen von der Bundespolizei in einem Fernreisebus, der aus Italien kam, kontrolliert worden ist. Die elf Migranten hatten versucht, unerlaubt über die BAB 96 einzureisen, berichtet die Polizei am Dienstag. Als Organisatoren und damit als Schleuser fungierten mutmaßlich der mitreisende Familienvater selbst und dessen in Deutschland wohnhafter Neffe.

Die Personen wiesen sich mit gültigen bulgarischen Fremdenpässen aus, verfügten jedoch nicht über die ...