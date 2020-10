Weltweite Reisewarnung aufgehoben - Trotzdem kaum Urlaubsziele ohne Einschränkungen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Der Rewe-Markt in Abtsgmünd wird von Samstag, 3. Oktober, bis zum 4. November geschlossen bleiben. Das Unternehmen will die Zeit nutzen, um die Verkaufsfläche grundlegend zu modernisieren.

„Nach 15 Jahren war es für uns an der Zeit, den Standort fit für die Zukunft zu machen“, sagt der selbständige Kaufmann Andreas Kurz. „Wir bauen den Markt grundlegend auf das neueste Rewe-Shopkonzept um. Vom Fußboden über die Regale bis hin zu neuer, nachhaltiger Technik – wir werden umfangreich in den Markt investieren“, so der Kaufmann weiter.