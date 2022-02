Welche Pflegekräfte den Corona-Bonus bekommen - und wer leer ausgeht

Wer als Vollzeitkraft in der Altenpflege tätig ist, bekommt einen Pandemie-Bonus von bis zu 550 Euro. So steht es in einem Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Umsetzung des von der Ampel-Koalition beschlossenen Pflegebonus. Dafür will die Koalition eine Milliarde Euro an öffentlichen Mitteln ausgeben, die je zur Hälfte für Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Aus Sicht des Deutschen Pflegerats sind Prämien der falsche Weg. Besser wäre ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro im Monat.

Wer den Höchstsatz beim Pflegebonus erhält

Lauterbach möchte, dass die Pflegekräfte eine Prämie bekommen, „die während der Pandemie eine herausragende Leistung erbracht haben.“ Das seien Beschäftigte, die bei der Behandlung von Covid-19-Kranken besonders belastet gewesen seien – wie beispielsweise „durch erhöhte Hygienemaßnahmen, erhöhtes Risiko einer Eigeninfektion oder erhöhten Betreuungsaufwand von Covid-19-Infizierten.“

Der Klinik-Anteil entfällt auf die 837 Krankenhäuser, in denen im vergangenen Jahr mehr als zehn beatmungspflichtige Covid-19-Kranke behandelt wurden. In diesen Krankenhäusern arbeiten etwa 280 000 Pflegekräfte. Den Klinik-Bonus bekommen die Kräfte von ihrem Arbeitgeber. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ersetzt den Kliniken diese Kosten.

Mit Blick auf den Bonus in der Altenpflege gilt: Die Arbeitgeber in dieser Branche müssen ihren Beschäftigten bis Ende 2022 den Bonus bezahlen und bekommen diese Kosten von den Pflegekassen erstattet. Den Höchstsatz von bis zu 550 Euro, auf den weder Steuer noch Sozialabgaben anfallen, bekommen Vollzeitkräfte „in der direkten Pflege und Betreuung.“

Nicht nur in Pflegeheimen soll es den Bonus geben

Bis zu 370 Euro bekommen Mitarbeiter, die zu mindestens einem Viertel ihrer Arbeitszeit in der „direkten Pflege und Betreuung“ tätig sind. Das können zum Beispiel Beschäftigte aus der Verwaltung, der Küche, der Haustechnik oder der Wäscherei sein, sofern sie ein Viertel ihrer Arbeitszeit „gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind.“ Für Azubis ist ein Bonus von 330 Euro vorgesehen. Helfer im freiwilligen sozialen Jahr oder dem Freiwilligendienst sollen 60 Euro erhalten.

Auch Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen (Eingliederungshilfe) sollen nach Angaben aus Regierungskreisen einen Bonus bekommen. Dessen Höhe ist noch offen. Die Prämie gilt nicht für medizinische Fachangestellte in den Arztpraxen oder Rettungssanitäter. Wenn sie aber von ihrem Arbeitgeber einen Bonus erhalten, sollen darauf keine Lohnsteuer und keine Sozialabgaben fällig werden.

Es sei gut, dass sich die Ampel-Koalition für einen weiteren Pflegebonus entschieden habe und nun die Eckpunkte für die Umsetzung vorlägen, sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Heike Baehrens, Bundestagsabgeordnete des Landkreises Göppingen, der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. „Wir werden uns im parlamentarischen Verfahren für weitere Verbesserungen diesbezüglich einsetzen.“

Kritik am Pflegebonus durch Krankenhausgesellschaft

Andernorts wird der Pflegebomus mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Bonus sei grundsätzlich zu begrüßen, sagte Matthias Einwag von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „In den Krankenhäusern wird aber nicht jeder einen Bonus erhalten, und die Erfahrungen mit den bisherigen Bonuszahlungen zeigen: Der Bonus führt zu Freude bei den Begünstigten und zu Frust bei denjenigen Krankenhäusern und Krankenhausbeschäftigten, die sich durch die Auswahl ungerecht behandelt fühlen“.

Es sei eben nicht so, dass die Last der Pandemie nur durch die Pflegekräfte in Krankenhäusern mit Beatmungspatienten getragen werde, meint der BWKG-Hauptgeschäftsführer. Besser wäre es, wenn alle ein Signal der Wertschätzung bekämen – etwa durch die Steuerfreiheit für Zuschläge auf nacht- und Wochenendarbeit.

Kritik kommt auch vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). „Es war für alle Pflegekräfte ein hartes Jahr“, so bpa-Chef Bernd Meurer. Im Koalitionsvertrag habe die Ampel einen Bonus für alle Pflegekräfte angekündigt: „Sie darf nun nicht wortbrüchig werden und nur einzelne Gruppen von Pflegekräften berücksichtigen, weil sie eventuell zu knapp kalkuliert hat.“

Deutscher Pflegerat fordert deutlich höhere Einstiegsgehälter

Dem Deutschen Pflegerat wäre es inzwischen sogar am liebsten, wenn es gar keinen Bonus gäbe. Die Prämien führten zu Ungerechtigkeiten und Unfrieden in der Berufsgruppe, so Ratspräsidentin Christine Vogler: „Die Profession Pflege will nicht immer Brotkrumen in Form von Bonuszahlungen hingeworfen bekommen und Danke sagen müssen. Damit ist der gesamten Berufsgruppe nicht gedient.“

Anstelle eines Bonus sei es besser, dauerhaft eine gute Bezahlung zu erreichen. Künftig müsse es beim Berufseinstieg ein Bruttogehalt von 4000 Euro im Monat geben.

Schon im Jahr 2020 hatte es einen Pflegebonus gegeben. Die damals regierende Große Koalition aus CDU und SPD unter Kanzlerin Angela Merkel setzte ihn auf 1000 Euro fest – die Bundesländer oder die Arbeitgeber konnten ihn um 500 Euro aufstocken.