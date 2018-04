Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden heute voraussichtlich den Nahverkehr in mehreren Städten in Niedersachsen und im Großraum Stuttgart weitgehend zum Erliegen bringen.

In Hannover, Braunschweig und Wolfsburg sollen Busse und Bahnen stillstehen. In diesen Städten sowie in Peine, Salzgitter und Einbeck sollen auch die meisten Kitas geschlossen bleiben. In Hannover mussten auch Staatsoper und Schauspielhaus Vorführungen absagen.

In Stuttgart und Esslingen soll der öffentliche Nahverkehr stark beeinträchtigt sein. Nur die nicht kommunalen S-Bahnen werden fahren. In und um Stuttgart sind auch Kitas, Kliniken, Abfallwirtschaft und Verwaltung betroffen. In Hamburg wollen die Beschäftigten von Kitas, Bücherhallen und Stadtreinigung streiken. In Essen sind die städtischen Entsorgungsbetriebe betroffen.

Die Warnstreiks zielen auf die voraussichtlich abschließende Tarifrunde für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Sie beginnt an diesem Sonntag in Potsdam und soll bis voraussichtlich Dienstag dauern. Als Verhandlungsführer des Bundes wird erstmals Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei den Tarifverhandlungen erwartet.

