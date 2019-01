Weiter viel Nachholbedarf bei Brückensanierungen

Auch vier Jahre nach dem Start des Modernisierungs-Programms sind noch zwölf Prozent der Brücken in der Zuständigkeit des Bundes „nicht ausreichend“ oder „ungenügend“ saniert. Das geht aus einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums an den Verkehrsausschuss hervor, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Darüber hinaus sank sogar der Anteil, der mit „sehr gut“ und „gut“ bewerteten Brücken. Waren 2005 noch 18 Prozent der Brücken in einem mehr oder minder einwandfreien Zustand, sind es im Jahr 2018 nur noch 13 Prozent.

„Das Problem wird seit Jahren verschleppt“, kritisierte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer. „Es stehen nicht genügend Mittel zur Verfügung. Die schwarze Haushalts-Null steht damit in direktem Zusammenhang.“ Die Bundesregierung investiert in diesem Jahr 760 Millionen Euro, um Brücken zu modernisieren. Bis 2022 steigen die Mittel, die im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden auf 950 Millionen Euro an.

Nach Ansicht der Grünen ist das zu wenig. Zumal die Gelder auch nicht gerecht verteilt werden. Das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium würde seit zehn Jahren massiv Bundesmittel nach Bayern umschichten. Das fehle dann aber in anderen Bundesländern. „Gerade bei dem neu aufgelegten Brückensanierungsprogramm liegt fast ein Drittel der Überführungen in Bayern“, moniert Krischer. In das Programm, das 2015 vom damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auferlegt wurde, haben es 187 Brücken gebracht. Davon liegen 54 in Bayern.