Werden Sie auch ohne Pflicht weiter Maske tragen? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Die Gesetzespläne des Bundes sehen seit dem 20. März eine Maskenpflicht nur noch in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor. Baden-Württemberg und andere Länder nutzen derzeit aber noch eine Übergangsfrist. Im Südwesten gilt in Innenräumen weiter die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen - beispielsweise beim Einkaufen.

Nach dem 2. April ist allerdings Schluss: Dann bleibt den Bundesländern nach dem derzeitigen Ampel-Gesetzentwurf nur noch die Möglichkeit, regionale Hotspots zu deklarieren, um Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen zu können. In den Hotspots könnte auch weiterhin eine umfassende Maskenpflicht gelten. Baden-Württemberg hält die Hotspot-Regelung für rechtlich zu schwammig und wenig praxistauglich.

Ministerpräsident Regierungschef Winfried Kretschmann hat angedeutet, dass Baden-Württemberg nach dem 2. April keine weiteren Schutzmaßnahmen in Corona-Hotspots mehr verfügen wird. „Diese Hotspots, die stehen auf dem Papier, aber die sind nicht rechtssicher anwendungsfähig“, sagte Kretschmann im SWR-Fernsehen.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Werden Sie freiwillig weiter Maske tragen?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Es dürfte wohl die einfachste und billigste Methode zum Schutz vor einer Ansteckung sein.

Johann S.: Bei den momentanen Inzidenzzahlen halte ich das Tragen einer Maske für unerlässlich, vor allem da, wo viele Menschen zusammenkommen. Es dürfte wohl die einfachste und billigste Methode zum Schutz vor einer Ansteckung sein. Darüber hinaus halte ich es für fatal, wie zum Beispiel in Zügen immer wieder auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske hingewiesen wird, aber viele nur medizinische Masken tragen - und die auch noch unterhalb des Kinns. Und keiner kontrolliert! Johann S.

Ich werde die Maske sicherlich nicht weiter benutzen und halte es an den Schulen für unsere Kinder auch für nicht sinnvoll.

Martin F.: Da bin ich mal gespannt, wie viele sich tatsächlich an das "freiwillige" Maskentragen halten. Ich empfehle jedem mal einen Blick in unsere Nachbarländer (Schweiz, Dänemark, Niederlande...) bei denen schon vor einiger Zeit fast alle staatlichen Einschränkungen aufgehoben wurden. Teilweise auch mit niedrigeren Impfquoten. Ich werde die Maske sicherlich nicht weiter benutzen und halte es an den Schulen für unsere Kinder auch für nicht sinnvoll.

Wo es eng wird, werde ich weiter Maske tragen.

Barbara R.: Wo es eng wird, werde ich weiter Maske tragen, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder in der Bahn. Für meine Sicherheit, aber auch für die der anderen. Ich könnte mir vorstellen, das auch in "normalen" Grippewintern zu tun.

Nein, ich bin dreimal geimpft und meine ganze Familie hat trotz Impfung und Maske, Covid bekommen.

Guido W.: Nein, ich bin dreimal geimpft und meine ganze Familie hat trotz Impfung und Maske, Covid bekommen. Ich bin bis dato verschont geblieben. Eine Tochter hat sich dreimal in einem Jahr infiziert.

In unserer Familie – zwei Elternteile und zwei jugendliche Kinder – besteht der überzeugte und bei allen Personen freiwillige Konsens, weiterhin eine FFP2-Maske im öffentliche Raum zu tragen

Sabine W.: Liebes Schwäbische-Team, Danke für Ihre Frage. In unserer Familie – zwei Elternteile und zwei jugendliche Kinder – besteht der überzeugte und bei allen Personen freiwillige Konsens, weiterhin eine FFP2-Maske im öffentliche Raum zu tragen. Dies zum eigenen, aus tiefster Überzeugung aber weiterhin auch zum Schutze anderer. Trotz Dreifach-Impfung behalten wir die bisher schon vernünftigen Abstandsgebote sowie das nun ungeschriebene Gesetz, bei Symptomen nicht auszugehen, als Selbstverständlichkeit bei. Dies erhoffen wir uns fairerweise auch von unseren Mitmenschen.

Auf jeden Fall werde ich vor allem beim Einkaufen weiterhin eine Maske tragen

Diana F.: Auf jeden Fall werde ich vor allem beim Einkaufen weiterhin eine Maske tragen. Die letzten Wochen hatte ich nach jedem Einkauf eine rote Warnmeldung auf der Corona-Warnapp. Da macht es in Anbetracht der jetzigen Zahlen für mich absolut keinen Sinn auf die FFP2-Maske zu verzichten. Sie tut nicht weh und sie beeinträchtigt mich nicht, daher werde ich mich weiterhin so gut wie möglich schützen.

Es liegt schon lange der Beweis vor, dass dadurch auch die Grippewellen erheblich gemindert wurden.

Helmut F.: Nachdem der größte Teil der Zuschriften das Tragen einer Maske befürwortet, ist erkennbar, dass der Wille zum Schutz für sich selber und andere bei der Mehrheit vorhanden ist. Zudem liegt schon lange der Beweis vor, dass dadurch auch die Grippewellen erheblich gemindert wurden. Lassen wir weiterhin die Vernunft walten und wer den ultimativen Kick sucht, kann es ja versuchen!

Nein, ich werde keine Maske mehr tragen.

Corinna M.: Nein, ich werde keine Maske mehr tragen. Auch wenn die Asiaten das schon immer machen und so hochgelobt werden dafür. Was hat es gebracht? Nichts. (Anm. d. Redaktion: Der Effekt des Maskentragens ist wissenschaftlich bewiesen. Wer eine medizinische oder eine FFP2-Maske trägt, senkt das Risiko einer Corona-Infektion erheblich.) Für mich ist es übrigens selbstverständlich, dass ich, wenn ich erkältet bin, mich nicht in Menschenmengen stelle, Abstand halte, meine Hände wasche und nicht quer in den Raum huste und niese. Das war schon vor Corona und wird in Zukunft immer noch so sein. Traurig, dass manche Menschen sowas erst lernen müssen durch eine Pandemie.

Solange die Inzidenz so hoch ist, werde ich persönlich die Abstands- und Maskenregeln einhalten

Fiona Petra S.: Solange die Inzidenz so hoch ist, werde ich persönlich die Abstands- und Maskenregeln einhalten. Auch deshalb, weil ich noch meine Schwester versorge, da sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann.

Ich werde keine Maske mehr tragen weil für mich "Corona" mittlerweile zum allgemeinen Lebensrisiko dazugehört.

Frank S.: Wir sind alles mündige Bürger. Nun ist einfach der Punkt erreicht, wo der Staat die Bevormundung der Bevölkerung beenden muss. Jeder Mensch kann selber entscheiden, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht. Ich werde keine Maske mehr tragen, weil für mich "Corona" mittlerweile zum allgemeinen Lebensrisiko dazugehört. Je schneller wir das akzeptieren, umso besser und umso schneller wird die Normalität zurückkehren.

Wir sind alle erwachsen und sollten es als Verantwortung für uns alle sehen.

Rüdiger K.: Ich werde auf jeden Fall beim Einkaufen und da, wo viele Menschen auf einem Haufen vorkommen, weiterhin eine Maske tragen. Empfinde es nicht als Bevormundung, sondern als Schutz für mich selber. Bin dreimal geimpft. Wir sind alle erwachsen und sollten es als Verantwortung für uns alle sehen.