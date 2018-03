Weiter Gefeilsche in der EU

Günther Oettinger hat recht, wenn er angesichts gewaltiger Gemeinschaftsaufgaben auf schnelle Entscheidungen bei der Finanzierung drückt, die Nettozahlerdebatte als „Blödsinn“ abtut und darauf hinweist, dass von 100 Euro, die ein Europäer verdient, der nationale Fiskus 49 Euro einbehält, die EU sich hingegen mit einem Euro begnügt. Am Gefeilsche der Regierungen und dem daraus resultierenden Gießkannenprinzip bei der Förderung wird die Argumentation dennoch wenig ändern. Denn die Regierungschefs wollen wie die Europaabgeordneten ihren Wählern stolz präsentieren, was sie in Brüssel herausgeschlagen haben. Die Frage, wer wieviel aus dem Topf zurückbekommt, mag unsinnig sein, totzukriegen ist sie dennoch nicht. Im politischen Kuhhandel der Regierungen hat die Konzentration aufs Wesentliche keine Chance.