Weiße Taschentücher im Bundestag

In der Haushaltsdebatte, die traditionell einer Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung gleicht, wird das Thema Frauenquote rege diskutiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel betont trotz Widerstandes aus der eigenen Partei: „Wir können es uns nicht leisten, auf die Kompetenzen der Frauen zu verzichten.“ Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, spricht diesbezüglich und speziell „an die Herren der CDU gerichtet“ von einem „veritablen Heulsusenkonzert“.

Noch am Dienstag hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) in einem TV-Interview aufgefordert, nicht „so weinerlich“ zu sein. Weitere Häme lässt nicht lange auf sich warten. Als Kauder ans Rednerpult tritt, strafen ihn einige Grünen-Abgeordnete und wedeln mit weißen Taschentüchern. Die Grünen lassen auch das überschwängliche Lob von SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann an Schwesig nicht unkommentiert. Bei einer Zwischenfrage merkt die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, an, die Frauenquote sei nicht der Verdienst einer einzelnen Person. Schon seit Jahren hätten sich zahlreiche Frauen im Bundestag für eine entsprechende Quote eingesetzt.

Vor diesem Geplänkel hatte sich Merkel in der Debatte dem zurückliegenden G20-Gipfel in Brisbane und den internationalen Krisen in der Ukraine, Syrien und dem Irak gewidmet und ein mögliches transatlantisches Freihandelsabkommen gerechtfertigt. „Die Welt wartet nicht auf Europa“, sagt die Kanzlerin.

Danach geht es um den neuen Haushalt, der „Schwarzen Null“. Zum ersten Mal seit 46 Jahren müsse man keine neuen Schulden aufnehmen, was auch in der Zukunft nicht mehr vorkommen solle. „Damit machen wir jetzt Schluss“, sagt die Bundeskanzlerin. Sahra Wagenknecht von der Linkspartei spricht in diesem Zusammenhang von „Taschenspielertricks“ und „okkulten Opferritualen vor der neuen Göttin, der schwarzen Null“. Diese sei Ausdruck „von null Kompetenz in der Wirtschaftspolitik“.

Aber auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bekommt von der Linken sein Fett weg. Er führe „einen unglaublichen Eiertanz“ auf und sorge dafür, dass die SPD nicht wieder in Regionen komme, um einen Kanzler zu stellen, so Wagenknecht. Hofreiter legte nach: Der „schwarze Gabriel“ agiere wie ein „rot angestrichener Seehofer“. Zudem schlingere der „politische Wackelpudding“ durch die Energiepolitik.

Und auch die Bundeskanzlerin bleibt nicht verschont. Sie habe die Welt an den Rand eines neuen Kalten Krieges geführt, meint Wagenknecht. „Das weggucken, wegducken, wegreden ist ihr Dreiklang“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei. Hofreiter bemüht für Merkel eine Metapher: „Wenn ich Ihnen zuhöre, sehe ich nur noch diffusen, grauen Nebel vor mir.“

In der aktuellen Debatte um die Flüchtlingskrise wünscht sich der Grünen-Fraktionschef Hofreiter „Deutschland als Weltmeister der Flüchtlingspolitik“ und schlägt damit eine Brücke zu Volker Kauder. Der erwartet, dass Deutschland die Flüchtlinge anständig aufnimmt und unterbringt. „Wenn Kurdistan mit fünf Millionen Einwohnern eine Millionen Flüchtlinge aufnehmen kann, dann werden wir auch 200000 schaffen“, sagt der CDU-Mann aus Tuttlingen.