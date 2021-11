Wegen Inflation: Der Druck auf die EZB wächst

Es wäre schön, wenn diese Meldung des Statistischen Bundesamtes in ein paar Wochen als Ausrutscher bewertet werden könnte. Wenn es also klar wäre, dass die Geldentwertung von 5,2 Prozent im November nur ein vorrübergehender Effekt war, der auf die besondere Situation durch Corona zurückgeführt werden kann. Wenn diejenigen Experten also Recht behielten, die auf die zwischenzeitliche Senkung der Mehrwertsteuer verweisen und auf die Störung der internationalen Lieferketten.

Noch ist die Teuerungsspirale eine Gefahr

Erst wenn die Lohn-Preis-Spirale beginne, werde es gefährlich, heißt es immer wieder. Denn erst wenn die Lebenshaltungskosten auch die Lohnforderungen in die Höhe treiben, wird die Inflation zu einem hartnäckigen Problem.

Die Tarifabschlüsse der vergangenen Monate zeigen, dass sich die Gewerkschaften in ihren Forderungen zurückgehalten haben. Ein Garant für noch ausstehende Verhandlungen ist das freilich nicht, zwingt doch der Fachkräftemangel Unternehmen in vielen Branchen bereits dazu, ihren Wunsch-Mitarbeitern nicht nur ein höheres Gehalt, sondern ein Rundum-Wohlfühlpaket zu bieten. Die Ampel-Regierung müsste schnell handeln, um den Arbeitsmarkt wieder flexibler zu machen und so an dieser Stelle eine Teuerungsspirale zu brechen. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Der Spielraum zur Bekämpfung der Inflation verengt sich für die EZB

Vergessen sollte zudem niemand, dass die niedrige Inflation der vergangenen Jahre auch ein Ergebnis der Globalisierung war. Sollte Deutschland wegen der Corona-Erfahrung oder aus Sorge um das Klima den Anteil am Welthandel reduzieren, wie es manch ein Ampel-Politiker gerne hätte, würde auch das die Preise in die Höhe treiben.

Damit ruht die Last der Verantwortung alleine auf der Europäischen Zentralbank. Doch mit jedem Monat, den die EZB verstreichen lässt, verengt sich auch ihr Spielraum, sollte es sich bei der Inflation doch nicht um einen Corona-Sondereffekt handeln. Wäre die Notenbank zu einem harten Kurswechsel gezwungen, dürfte das viele Euro-Länder massiv treffen. Pleiten und Arbeitslosigkeit wären die Folge.