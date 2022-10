Wegen Energieversorgung: Deutschland und Spanien reden über europäische Pyrenäen-Pipeline

Die letzten deutsch-spanischen Regierungskonsultationen lagen schon ein paar Jahre zurück, als Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch samt Kabinett nach Süden flog. Ziel war das nordwestspanische La Coruna in Galicien, eine Gegend, die sowohl die meisten Niederschläge des Landes abbekommt als auch über rund ein Drittel der gesamten Waldfläche verfügt.

Um die grüne Schönheit der Landschaft ging es jedoch nur am Rande. Wichtig ist beiden Ländern derzeit aber vor allem die Energiepolitik. Bei der Entwicklung einer europäischen Wasserstoff-Infrastruktur liegt enormes Potential.

Gas und später auch Wasserstoff aus Spanien

Spanien ist bei der Produktion von grünem Wasserstoff, ein vielversprechender Standort. „2030 wollen wir zehn Prozent des grünen Wasserstoffs in Europa herstellen“, sagt Ministerpräsident Pedro Sánchez. Das allerdings ist die Zukunft, in der Gegenwart geht es noch immer um fossile Energien.

Denn auch zehn Prozent des Gases, das die EU aus aller Welt erreicht, kommt in Spanien an, das meiste davon per Flüssiggasschiff. Ein Drittel der europäischen Kapazitäten zur Gasverflüssigung stehen auf der iberischen Halbinsel.

Frankreich noch skeptisch

Bislang allerdings sind Portugal und Spanien nicht besonders gut an das restliche EU-Gasnetz angeschlossen. Mit der Pyrenäen-Pipeline, bislang Midcat genannt, soll sich das ändern. Sie soll erst Gas unter anderem von den LNG-Terminals am Mittelmeer nach Norden leiten und später auch für den Transport von grünem Wasserstoff zur Verfügung stehen. Doch es hakt – und zwar am Transitland Frankreich.

Dessen Präsident Emmanuel Macron hatte zwar eigentlich zugesagt, den Energieverbund zwischen der iberischen Halbinsel und dem restlichen Europa zu stärken.

Weitere Gespräche nötig

Doch er fürchtet, so der Verdacht, um die Zukunft des französischen Atomstroms, wenn der nukleare, so genannte blaue Wasserstoff, gegenüber dem beispielsweise in Spanien künftig erzeugten grünen Wasserstoff ins Hintertreffen gerät.

Ohne Frankreich zu erwähnen heißt es im Aktionsplan, der Bau der Pyrenäen-Pipeline und ihre Inbetriebnahme spätestens 2025 sei von „überragender Bedeutung“. Die dazu nötigen Gespräche müssten „mit allen Seiten“ geführt werden.