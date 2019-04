Was vom FDP-Parteitag bleibt: Die wichtigsten sechs Erkenntnisse

Die FDP hat auf ihrem Parteitag die entscheidende Phase des Europawahlkampfs eingeläutet, die Parteispitze neugewählt – und Konzepte unter anderem zu Klimaschutz, Wirtschaftspolitik und Gleichberechtigung von Frauen beschlossen. Die wichtigsten Erkenntnisse des 70. Bundesparteitags der Liberalen:

Liberaler Klimaschutz: Die FDP will den Grünen die Hoheit über das Thema streitig machen. Zentrales Instrument des liberalen Klimaschutzes soll der Handel mit CO2-Zertifikaten sein – den es seit 2005 in der EU für bestimmte Wirtschaftssektoren gibt und den die FDP ausweiten will. Um eine bestimmte Menge an Treibhausgasen in die Atmosphäre zu blasen, sollen Unternehmen Zertifikate erwerben – die sie verkaufen können, wenn sie weniger ausstoßen als geplant. Damit der CO2-Ausstoß sinkt, soll der Staat die Gesamtmenge an Zertifikaten immer weiter reduzieren. Eine CO2-Steuer lehnt die FDP ab – und spricht sich dafür aus, nicht bestimmte Technologien zu fördern, sondern technologieoffen zu sein.

Beliebte und umstrittene Personen: Die neue Generalsekretärin Linda Teuteberg startet mit Rückhalt in ihren Job: Ihr Wahlergebnis war mit 92,8 Prozent stark, ihre Rede wurde immer wieder von kräftigem Applaus unterbrochen. Parteichef Christian Lindner wurde am Freitag mit soliden 86,64 Prozent wiedergewählt. Wenig später wurde die ehemalige Generalsekretärin Nicola Beer zur Parteivize – mit nur 58,55 Prozent der Stimmen. Beer ist auch Spitzenkandidatin der Partei für die Europawahl. Es gibt offenbar Unmut in der Partei über die Art, wie Beer ihren Wahlkampf führt – und über eine Personalrochade, die vielen Delegierten sauer aufstößt: Beer hat sich als Generalsekretärin zurückgezogen, da sie künftig im Europaparlament sitzen soll. Um ihr den Verbleib im Parteipräsidium zu sichern, musste die Düsseldorferin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf ihren Vizeposten verzichten – die in der Partei äußerst beliebt ist.

Europawahlkampf: Europa-Spitzenkandatin Beer hielt am Sonntagvormittag ihre programmatische Rede. Zunächst arbeitete sie sich etwa 20 Minuten lang erst an den politischen Gegnern von Grünen bis AfD ab, dann an den Gegnern der EU. Erst im letzten Drittel ihrer Rede sprach sie über Vorschläge der FDP für Europa: ein Abrücken von der Einstimmigkeit bei manchen Beschlüssen, eine gemeinsame Einwanderungs- und Asylpolitik, die Vollendung des Binnenmarkts, automatische Sanktionen für Verstöße gegen die Euro-Stabilitätskriterien. Dass Beer keinen starken Stand in der Partei hat, war auch bei ihrer Europa-Rede zu merken. Zwischen- und Schlussapplaus waren eher höflich lau. Während Beer sprach, legte sich ein Geräuschteppich aus Gesprächen unter Delegierten unter ihre Worte.

Wirtschaftspolitik und China: Die FDP hat ihren Parteitag diesmal mit chinesischen Schriftzeichen überschrieben. „Wirtschaftspolitik“ stand in chinesischen Lettern neben dem Eingang zur Veranstaltungshalle. Parteichef Lindner sprach in seiner Rede am Freitag minutenlang über das wirtschaftlich und politisch immer mächtigere China. „Ich sage das nicht, um Angst vor dem gelbem Mann zu machen“, sagte Lindner, „ich sage es, damit wir endlich aus dem Stadium der Bequemlichkeit aufwachen.“ Die FDP fordert von der Bundesregierung eine aktivere Wirtschaftspolitik, die nicht nur auf Großindustrie setzen solle, sondern auch auf den Mittelstand. Sie fordert Steuersenkungen und Investitionsförderung und keine aus Sicht der Partei unsinnigen Ausweitungen von Sozialleistungen wie die Grundrente.

Streit um Frauenpolitik: Am Sonntagmorgen wurde die Auseinandersetzung bemerkenswert hitzig: Die FDP-Delegierten stritten um die vom Parteivorstand am Donnerstag beschlossenen „Zielvereinbarungen“ für einen Frauenanteil auf allen Ebenen der Partei. Vor allem die Jungen Liberalen (JuLis), die FDP-Jugendorganisation, lehnen solche Vereinbarungen entschieden ab – sie seien in Wahrheit eine Form von Frauenquote – und die führe dazu, dass Frauen nicht nach ihrer Leistung beurteilt würden. Die Befürworter der Zielvereinbarungen argumentieren, es handele sich eben um keine Quote, sondern lediglich ein konkretes Ziel, das sich die Partei in Sachen Frauenanteil gebe. Am Ende votierte die Mehrheit für Zielvereinbarungen.

Was die schwäbischen Delegierten sagen: Der Vertreter aus dem Südwesten im FDP-Präsidium bleibt Michael Theurer. Er wurde mit 74,7 Prozent zum Beisitzer des Präsidiums gewählt. Theurer, den Parteichef Lindner am Freitag „unser Mister Mittelstand“ nannte, sagte der „Schwäbischen Zeitung“, er sei mit dem Ergebnis zufrieden – wie mit dem gesamten Parteitag. Mit den Beschlüssen zum Klimaschutz – der Landesverband Baden-Württemberg hatte selbst einen Antrag zum Thema eingebracht – habe die Partei „eine offene Flanke geschlossen“. Für den Reutlinger Bundestagsabgeordneten Pascal Kober sind insbesondere die wirtschaftspolitischen Beschlüsse wichtig – und die Wahl von Generalsekretärin Teuteberg, die sich mit Parteichef Lindner gut ergänze. Der Ravensburger Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser sprach von „großer Geschlossenheit“ bei den Delegierten – trotz inhaltlicher Auseinandersetzungen.