Was die Verbraucher entlasten könnte

Unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit hat uns ein Bekannter das Ergebnis einer geheimen Umfrage unter den Mineralölkonzernen preisgegeben. Wir wollen es hiermit – ebenfalls mit der Bitte um Vertraulichkeit – weiterflüstern. Also: Weil die Bundesregierung plant, vom 1. Juni an die Preise für Benzin und Diesel per Subvention um 30 beziehungsweise 14 Cent zu senken, planen die Konzerne eine sanfte, stufenweise Anpassung. Im Ergebnis sollen zum 1. Juni die Preise für Benzin um 30 und die Preise für Diesel um 14 Prozent gestiegen sein. Wer dann tankt, freut sich, dass der Sprit wieder billiger geworden ist. Die Mineralölkonzerne müssen – nebenbei bemerkt – die Preise auch erhöhen, weil derzeit ja das Rohöl immer billiger wird.

Schlimm sieht es unter anderem auch bei Erdgas, Baumaterialien, Senf, Gurken und Butter aus. Die Bundesregierung sollte deshalb schnell einen Ausgleich für notorische Warmduscher, Ziegelhersteller, Gemüsebauern, Senfsieder und Butterrührer ins Auge fassen. Mit entsprechenden Subventionen ließe sich viel Geld sparen, welches dann in Sonnenblumenöl und Klopapier investiert werden könnte. Man sieht: Mit ein bisschen gutem Willen wären die Verbraucher ihre Sorgen schnell wieder los.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat angemerkt, der größte Ärger für ihn sei der Nullzinskurs der bockbeinigen EZB. Die Bundesregierung sei deshalb in der Pflicht, sein säuerlich Erspartes von wenigen hunderttausend Euro durch eine jährliche Subvention von mindestens sieben Prozent zu schützen. (vp)