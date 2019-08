Warum Russland nicht wirklich zu den G7 zurückkehren will

Beim nächsten G7-Gipfel soll Russlands Präsident Wladimir Putin wieder mit von der Partie sein – das zumindest wünscht sich US-Präsident Donald Trump, Gastgeber des nächsten Treffens der Gruppe der Industrienationen in Miami. Zumindest als Gast könnte Putin eingeladen werden, erstmals nachdem Russland 2014 wegen der Annexion der Krim aus dem G7-Club ausgeschlossen wurde. In Russland allerdings hält längst nicht jeder eine Rückkehr in die Runde – die dann wieder G8 hieße – überhaupt für sinnvoll.

Aus Sicht des russischen Politikwissenschaftlers Fjodor Lukjanow haben die westlichen Staaten vor allem ein Interesse: Russlands Handlungsspielraum zu begrenzen und seine Hinwendung zum Osten zu behindern. Das schreibt Lukjanow in der staatlichen Zeitung „Rossijskaja Gaseta“. Russland pflegt gute Beziehungen zu Staaten, mit denen Europa und die USA Probleme haben: China gehört ebenso dazu wie Iran. Auch im Syrienkonflikt spielt Russland eine Schlüsselrolle.

Bei der Abschlusspressekonferenz des G7-Gipfels in Biarritz hatte der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt, ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Kollegen Hassan Rohani sei nicht ausgeschlossen. An einer Lösung im Irankonflikt arbeitet Macron schon länger – bei seinem Treffen mit Putin kurz vor dem G7-Gipfel dürfte das Thema zur Sprache gekommen sein. Seit dem Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit Iran versuchen die Europäer, das Abkommen zu retten. Das will auch der Kreml. Ein engerer Kontakt zu Russland liege damit im Interesse von Macron, meint Alexander Baunow, Experte des liberalen Moskauer Carnegie Zentrums.

Nach dem Ausschluss Russlands aus den G7 hat die EU – ebenso wie die Ukraine – eine Rückgabe der Krim zur Voraussetzung für eine Verbesserung der Beziehungen gemacht. Nach fünf Jahren hat sich die Situation aber kaum geändert: trotz aller EU-Sanktionen bleibt die Krim unter der russischen Kontrolle.

Andere Formate sind wichtiger

Andrej Kortunow, Experte vom Russischen Rat für Auswärtige Beziehungen, glaubt, eine Einladung in die Runde der G7 solle Russland zu Zugeständnissen in der Ukraine-Krise bewegen – darauf sollte Russland sich seiner Ansicht nach aber nicht einlassen. Erstens, weil die G7 heute nicht mehr so wichtig sei wie in den 1990er-Jahren, als Russland in den Kreis aufgenommen worden war. Die Welt werde nicht mehr vom Westen dominiert, der Westen selbst sei gespalten. Für Russland seien andere Kooperationsformate wichtiger – etwa die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder die Zusammenarbeit mit den anderen BRICS-Staaten Brasilien, Indien, China und Südafrika. Zweitens, so Kortunow, sei G7 nie ein Format gewesen, in dem die größten politischen Krisen und Sicherheitsprobleme gelöst werden können. Die Mitgliedschaft in diesem informellen Club sei vor allem aus symbolischen Gründen wertvoll.

Auch aus Sicht von Stefan Meister, Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist eine Teilnahme im G7-Club für Putin vor allem eine Frage des Prestiges. Die G7, das sei der alte Westen, auf den russische Eliten noch immer „ziemlich fixiert“ seien. Die Anerkennung als gleichwertig mit westlichen Staaten bleibe für Russland und seine Führung wichtig, erklärt der Experte. Dazu „werden hier wichtige strategische Diskussionen zwischen den Teilnehmerstaaten besprochen, die viel mediale und internationale Aufmerksamkeit bringen“. Das mache den Club für die russischen Führung weiterhin attraktiv.