Warum Macrons Anti-Randale-Gesetz unnötig und gefährlich ist

Das neue Anti-Krawallmachergesetz ist unnötig und gefährlich. Denn es beschneidet das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Der Präfekt als verlängerter Arm des Präsidenten entscheidet, wer auf die Straße gehen darf. Ein hoher Verwaltungsbeamter kann also künftig auf völlig subjektive Weise darüber befinden, ob ein Demonstrant gewalttätige Absichten hat oder nicht. Alle Franzosen, die demonstrieren, werden so erst einmal unter Generalverdacht gestellt. Die Richter, die bisher über Demonstrationsverbote entschieden haben, bleiben weitgehend außen vor. Der nachvollziehbare Zweck, den Randalierern Einhalt zu gebieten, heiligt hier nicht die Mittel.

Emmanuel Macron diskreditiert sich mit dem Gesetz außerdem selbst. Einerseits will er mit den Franzosen in einen Dialog treten. Stundenlang hört er sich dafür in der Provinz die Sorgen und Nöte seiner Landsleute an. Doch sobald diese Landsleute ihren Unmut eben nicht in die Form seiner „nationalen Debatte“ pressen wollen, droht ihnen unverhältnismäßige Härte.