Warum Jugendliche für den IS kämpfen

Warum ziehen deutsche Jugendliche in den Dschihad? Die Religionslehrerin Lamya Kaddor hat bei einer Lesung im Ravensburger Medienhaus Antworten darauf gegeben. Im Durcheinander der Stimmen angeblicher Islamexperten gab sich die liberale Muslimin als Stimme der Vernunft – bis ein Mann im Publikum sich zu Wort meldete.

Rund 760 Deutsche sind bisher in den Dschihad nach Syrien gezogen, fünf davon waren ehemalige Schüler von Lamya Kaddor. Seitdem ist sie Dauergast in deutschen Talkshows. Auch auf Youtube ist Kaddor eine kleine Berühmtheit: „Das ist meine Lehrerin!“ kommentieren dort stolze Schüler Interviews mit Lamya Kaddor. Die studierte Islamwissenschaftlerin ist nämlich nicht nur „Islamexpertin“, sondern auch islamische Religionslehrerin an einer Schule in Nordrhein-Westfalen; dort beobachtet Kaddor täglich, wie junge deutsche Muslime hin- und hergerissen sind zwischen ihrer Identität als Muslime und Deutsche. Kaddor selbst sieht sich – und das ist ihr wichtig – in erster Linie als Deutsche muslimischen Glaubens, erst dann als Tochter syrischer Eltern. „Ich würde mir wünschen, dass etwa junge Türken, die hier in dritter Generation leben, sich endlich auch als solche sehen“, sagt sie. Die Auftritte des türkischen Präsidenten Recep Erdogan in Deutschland seien da wenig hilfreich.

Bei der Identitätsfrage seien aber nicht nur die Jugendlichen selbst und deren Familie in der Verantwortung, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes. Diese müsse endlich offener, pluralistischer werden. Denn wie bei Rechtsradikalen seien es zunächst sehr menschliche Bedürfnisse, die Jugendliche in die Hände von Islamisten treiben: Sehnsucht nach Aufwertung des Egos und das Gefühl, angekommen zu sein. „Erst später kommt die Ideologie.“ Fundamentalistische Positionen allerdings seien Kaddor zufolge nicht per se schlecht, solange diese Menschen keine politischen Forderungen stellen. „Das muss eine Gesellschaft aushalten.“

Toleranz ja, aber nicht für Nazis

Allein, bei Pegida hört ihre Toleranz auf. Verständnis für Pegida äußern heißt, deren Positionen salonfähig zu machen, sagt Kaddor. Islamfeindlichkeit und Islamismus seien zwei Seiten derselben Medaille. Populistische Debatten führten lediglich zu „heftigen Gegenreaktionen“.

Wie heftig, konnten die rund 100 Zuschauer während der anschließenden Fragerunde beobachten. Ein Mann im Publikum beklagte, dass zu wenige Muslime gegen Islamismus auf die Straße gehen. Kaddor, die bislang zwar lebhaft, aber besonnen argumentierte, ging auf Konfrontationskurs: Sie denke nicht daran, sich von etwas zu distanzieren, zu dem es nicht die geringste Nähe gebe – und demonstrierte anschaulich, wie es sich für Menschen muslimischen Glaubens anfühlen muss, ständig unter Generalverdacht zu geraten.