Warum die Waffenruhe in Nordsyrien eine Chance für den Westen ist

Der Deal von Moskau dürfte nicht lange halten. Der syrische Machthaber Assad will – mit Unterstützung des russischen Präsidenten Putin – ganz Idlib und damit die letzte Bastion der Regimegegner unter seine Kontrolle bringen. Putins Verständnis für die türkischen Interessen in Syrien ist also begrenzt. Darin liegt eine Chance für den Westen.

Über kurz oder lang wird Putin den Druck auf Erdogan erhöhen, einem weiteren Vormarsch von Assads Armee in Idlib zuzustimmen. Das ist eine Situation, in der die Türkei gute Verbündete gebrauchen kann. Nur hat sie insbesondere mit der Öffnung der Grenze zu Griechenland für Flüchtlinge in der vergangenen Woche die europäischen Staaten vergrätzt. Sich ausgerechnet jetzt mit Erdogan an einen Tisch zu setzen, widerstrebt vielen in Europa. Dennoch haben Europäer und Türken ein wichtiges gemeinsames Interesse: Sie wollen eine neue Massenflucht von Syrern in die Türkei – und von dort aus nach Europa – verhindern.