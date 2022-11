Warum Deutschland plötzlich härter gegen Teheran vorgeht

„Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen.“ Es sind klare Worte, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner wöchentlichen Videobotschaft am Wochenende an die Führung in Teheran richtete. Vor allem aber markieren sie eine deutliche Abkehr von der Politik der Samthandschuhe gegenüber Iran, die Deutschland in den vergangenen Jahren gepflegt hatte.

Deutlichstes Kennzeichen: Das deutsche Engagement beim zweiten Sanktionspaket, das die EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel beschließen wollen. Es sieht Strafmaßnahmen gegen 31 Personen und Organisationen vor, die in Verbindung mit den Sicherheitsbehörden stehen, etwa Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen.

Gilt Iran-Armee bald als Terrororganisation?

Besonders heikel: Baerbock lässt gerade prüfen, ob die berüchtigten Revolutionsgarden auf die EU-Liste der Terrororganisationen gesetzt werden können, wie sie es in den USA bereits sind. Ein solcher Schritt würde dem Regime einen empfindlichen Schlag versetzen, denn die Revolutionsgarden gelten als Eliteeinheit und unterstehen direkt dem obersten Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei.

Die Reaktion in Teheran war daher auch durchaus harsch: „Die Bemerkungen des deutschen Kanzlers waren provokativ, einmischend und undiplomatisch“, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, am Sonntag.

Atomabkommen machte Bundesregierung besonnen

Seit dem Abschluss des Atomabkommens (JCPoA) mit Iran im Jahr 2015 hatte die Bundesregierung stets Wert darauf gelegt, Iran keinen Vorwand für einen Ausstieg zu bieten. Immerhin sollte das JCPoA das Land vom Bau einer Nuklearwaffe abhalten. Woher kommt nun die Kehrtwende?

Im Auswärtigen Amt wird Baerbocks härtere Linie als „turning point“ bezeichnet. Das JCPoA wird nun nicht mehr als alleiniger Maßstab gewertet. Die Verfechter der im Koalitionsvertrag versprochenen „wertegeleiteten Außenpolitik“ scheinen die Oberhand gewonnen zu haben. Zumal Teheran wenig Interesse erkennen lässt, über die Fortsetzung des JCPoA tatsächlich zügig verhandeln zu wollen.

Neues Sanktionspaket der EU

Zwei Dutzend Mitarbeiter sind seit Wochen im Einsatz, um das Sanktionspaket der EU vorzubereiten. Außerdem wollen die deutschen Diplomaten Iran im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zur Verantwortung ziehen.

Allerdings gibt es nicht nur aus Iran Gegenwind für Deutschlands Initiative. Auch innerhalb der EU gibt es Bedenken, vor allem gegen den Vorstoß, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Einige Staaten befürchten willkürliche Verhaftungen von Ausländern als Vergeltung.

Deutschland hat seine Bürger im Iran bereits ausdrücklich aufgefordert, das Land zu verlassen. Auch im UN-Menschenrechtsrat ist unklar, ob der deutsche Vorstoß die benötigten 16 der 47 benötigten Stimmen für die Einsetzung einer Untersuchung der Polizeigewalt zusammenbringt.