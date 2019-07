Warum der Streit um Gas und Öl unter dem Mittelmeer so brenzlig ist

Als der türkische Energieminister Fatih Dönmez kürzlich das Bohrschiff „Yavuz“ auf die Reise schickte, horchten Regierungen von Zypern bis Israel und Ägypten auf. Unter dem Schutz einer Fregatte der türkischen Marine soll die „Yavuz“ vor Zypern nach Erdgas suchen. Das Schiff fuhr geradewegs in einen hochexplosiven Machtkampf um Bodenschätze und politischen Einfluss . Der Streit treibt einen neuen Keil zwischen die Türkei und ihre traditionelle Partner im Westen.

Gewaltige Energiereserven schlummern unter dem Boden des Mittelmeers zwischen Zypern, Ägypten, Israel und Libanon. Nach US-Schätzungen lagern dort rund 3,5 Billionen Kubikmeter Erdgas. Damit könnte Deutschland fast 40 Jahre lang mit Gas versorgt werden. Außerdem liegen dort 1,7 Milliarden Barrel Erdöl.

Mehrere Staaten haben sich zusammengetan, um die Bodenschätze auszubeuten. Mit Ägypten, Griechenland, Israel, Italien, Jordanien, Palästina und Zypern gründeten sieben Akteure, die sich sonst nicht immer grün sind, im Januar ein gemeinsames „Gasforum Ost-Mittelmeer“ mit Sitz in Kairo. Mittelfristig könnte das Gas aus der Levante zudem die Abhängigkeit Europas von Energie aus Russland mindern. Eine 2000 Kilometer lange Pipeline soll das Gas über Zypern und Kreta zum europäischen Festland bringen, auch wenn technische Probleme und die Kosten von etwa sieben Milliarden Dollar hohe Hürden darstellen.

Doch das Gas sorgt auch für erhebliche politische Spannungen. Die Türkei sieht ihre Interessen gefährdet. Das Land betrachtet sich mit seinen Öl- und Gaspipelines aus Irak, Zentralasien und Russland als wichtiges Transitland für Energietransporte in den Westen und als Regionalmacht. In das Bündnis der neuen Gasbarone in der Levante wurde Ankara jedoch nicht eingeladen. Einige der Mitglieder des „Gasforums“ wie Ägypten und Israel zählen zu den Kontrahenten der Türkei im Nahen Osten. Auch mit Athen und Nikosia hat Ankara viele Probleme. Der Streit um das Gas verschärft den Konflikt um das seit 1974 geteilte Zypern.

Mit der Suche nach Gas und Öl bei Zypern beginnt die Türkei nicht zufällig jetzt. Die Regierung der international anerkannten griechischen Republik Zypern hat die Zusammenarbeit mit Energiekonzernen wie Total aus Frankreich, ENI aus Italien und ExxonMobile aus den USA an der Erschließung von Erdgasfeldern vor Zypern verstärkt. Die Türkei beansprucht einige der Seegebiete als Teile ihres Kontinentalsockels.

Erdogan ist unbeeindruckt

Die Regierung Zyperns weiß die EU hinter sich. Brüssel drohte der Türkei kürzlich mit Sanktionen, und auch die US-Regierung rief die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf, die Probebohrungen vor Zypern zu überdenken.

Erdogan zeigt sich unbeeindruckt. Sein Land handele im Rahmen des Rechts und werde das auch weiter tun, sagte er am Donnerstag. Eine Lösung ist nicht in Sicht.