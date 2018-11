Warum der digitale Rückstand Deutschlands unsere Zukunft gefährdet

In mancher Ortschaft kommt man mit maximal 6 Megabit pro Sekunde ins Netz, auf jeder Zugfahrt durchquert man gigantische Funklöcher. Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland – während Länder von China bis Estland davonmarschieren. Allerhöchste Zeit, dass die Bundesregierung für eine zeitgemäße digitale Infrastruktur sorgt. Sonst wird der Graben zwischen Stadt und Land noch tiefer – und Deutschlands Wohlstand steht auf dem Spiel.

Die ländlichen Gebiete drohen weiter zurückzufallen, weil immer weniger Menschen bereit sind, zu wohnen, wo sie keine Filme und Serien streamen oder Videotelefonate führen können. Digital abgehängt zu sein, ist kein Luxusproblem – sondern schränkt die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben massiv ein. Der Wohlstand ist in Gefahr, weil heute viele und morgen alle Unternehmen den Zugang zu angemessen schnellen Datenleitungen so nötig haben wie Strom und Straßenanbindung. Sonst sind sie nicht mehr konkurrenzfähig.